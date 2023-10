Šarec bo za vojaški resničnostni šov namenil dva milijona evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Udeleženci šova Vojak v akciji se bodo izobraževali o poklicu vojaka, naučili se bodo vojaških predpisov, hišnega reda in temeljnih odnosov v vojaški organizaciji. Zmagovalec bo najbolj pripravljen, usposobljen in discipliniran vojak. Vsaka epizoda bo dolga od 40 do 45 minut, snemali pa bodo na lokacijah, ki jih upravlja ministrstvo za obrambo. Serijo naj bi na televizijskih programih nacionalnega dosega začeli prevajati prihodnjo jesen.

Glavni namen vojaškega resničnostnega šova je promocija vojaškega poklica. Minister Marjan Šarec je za N1 pojasnil, da upa, da bo imela serija enak učinek, kot ga imajo kuharske oddaje. "Gostinstvo je bilo najprej deficitaren poklic, kuharske oddaje pa so vpis na gostinstvo povečale," je povedal Šarec.

Posel dobilo podjetje, ki je bančni račun odprlo mesec dni pred razpisom

Na Morsu so razpisno dokumentacijo za snemanje serije objavili 31. avgusta, na razpis pa sta se prijavili dve podjetji. Podjetje Akademija Ris, svetovanje je ponudilo 1.949.403 evrov z DDV, Sme, kreativna produkcija in Multimedijske storitve Jan Kok pa 777.140 evrov z DDV, poročajo Finance.

Na ministrstvu so izbrali ponudbo Akademije Ris, ki je bančni račun odprla mesec dni pred razpisom, vodi pa jo nekdanji pripadnik enote za specialno delovanje Luka Zorenč. Podjetje je bilo sicer ustanovljeno leta 2007, nima zaposlenih, prihodke pa je imelo le v letu ustanovitve.

Pojasnila ministrstva za obrambo glede tega, zakaj so izbrali podjetje, ki je bančni račun odprlo le mesec dni pred razpisom, in ali se jim ne zdi, da bi morali po avgustovskih poplavah varčevati z javnim denarjem, še čakamo. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.