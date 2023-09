"Oglejte si vse nove tehnologije, oglejte si, kako varna je Slovenija. Za to varnost bomo vlagali še naprej ter višali sredstva za zaščito in reševanje ter obrambo. Sredstva je namreč treba višati takrat, ko smo v miru. Ko pride ujma, druga nevarnost ali požar, je namreč prepozno," je ob odprtju sejma Sobra opozoril minister za obrambo Marjan Šarec.

Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni je danes vrata odprl mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja Sobra. Minister za obrambo Marjan Šarec je v uvodnem nagovoru dejal, da bodo slovenske sile obrambe in zaščite vedno v službi ljudi, ob tem pa napovedal višanje sredstev za zaščito, reševanje in obrambo.

Izzivi so po ministrovih besedah v zadnjih dveh letih vedno večji. "Narava nas tolče tudi tam, kjer nismo pričakovali. A z usposobljenimi enotami, z enotami, ki imajo moderno opremo, veliko znanja, predvsem pa dušo in srce, smo in bomo vsemu kos. Zato se za slovenske sile zaščite in reševanja ni bati," je dodal.

"Slovenska vojska, civilna zaščita, gasilci in policija bodo vedno v službi ljudi in to se nikoli ne bo spremenilo," je zatrdil Marjan Šarec. "Oglejte si vse nove tehnologije, oglejte si, kako varna je Slovenija. Za to varnost bomo vlagali še naprej ter višali sredstva za zaščito in reševanje ter obrambo. Sredstva je namreč treba višati takrat, ko smo v miru. Ko pride ujma, druga nevarnost ali požar, je namreč prepozno," je opozoril.

Nove investicije v gasilstvu in Slovenski vojski

"Slovensko gasilstvo je del sistema za zaščito in reševanje in se spopada z vedno večjimi izzivi. Do zdaj so jim bili vedno kos. Tudi Slovenska vojska doživlja preporod, smo na začetku novih investicij in tehnologij, ki ne morejo delovati brez ljudi. Zato tudi na ljudi nismo pozabili; letos smo že zdaj presegli število zaposlitev, kot smo jih lani beležili vse leto," je še povedal Šarec.

V sejmu Sobra minister vidi dobro priložnost, da spoznamo nove tehnologije in nove načine bojevanja z vsemi tegobami, ki nas prizadevajo. Ob proizvajalcih in ponudnikih opreme za obrambo, varnost in zaščito se na njem predstavljajo tako obrambno in notranje ministrstvo kot Slovenska vojska, policija, uprava za zaščito in reševanje ter Gasilska zveza Slovenije. Pripravili so strokovne razstave, dinamične predstavitve in strokovne posvete.

Na ogled sodobna tehnologija s področja obrambe in zaščite

V Gornji Radgoni so tako te dni na ogled najsodobnejša oborožitev, transportna sredstva, elektronska in optična oprema, informacijska, komunikacijska in laboratorijska tehnika, pripomočki za usposabljanje ter izdelki za preskrbo in prehrano. Na voljo so tudi oprema za osebno zaščito, oblačila, obutev, medicinski in sanitetni material, pripomočki za reševanje ob poplavi, požaru in potresu, protivlomna zaščita in alarmni sistemi, gasilska ter reševalna vozila in oprema.

Na bienalnem sejmu Sobra se predstavlja 120 razstavljavcev iz 11 držav. Odprt bo do nedelje.