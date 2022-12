"Danes se nam je zgodilo to, česar si noben gasilec ne želi" #foto

Ob 12.43 je v Vrsniku v občini Idrija zagorelo ostrešje gasilskega doma. Gasilci PGD Vrsnik, Ledine in Idrija so pogasili požar, ki je uničil večji del ostrešja, zaradi požarne vode je prišlo tudi do porušitve stropa v zgornjem delu objekta, poroča Uprava za zaščito in reševanje.