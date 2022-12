Tako so celjski policisti rešili mucka z visokega drevesa #foto

Celjski prometni policisti so danes s pomočjo gasilskih kolegov Prostovoljnega gasilskega društva Velenje z drevesa v gozdu ob Postaji prometne policije Celje v Velenju rešili mucka, potem ko je ta je hrabro splezal na visoko drevo. Za spust z drevesa pa je mucku zmanjkalo hrabrosti, so zapisali na celjski policijski upravi, zato so mu pomagali.

Prometni policisti so iz bližnjega gozda v dopoldanskih urah nekajkrat slišali žalostno mijavkanje, pozneje pa so na visokem drevesu opazili mucka. Za pomoč so zaprosili kolege gasilce, ti so prestrašeno in že zelo obnemoglo živalco rešili z drevesa.

"Ko je bil muc na varnih trdnih tleh, jo je ucvrl v gozd, policiste in gasilce pa nasmejal, ko je z varne razdalje glasno zamijavkal, kot da se jim je želel zahvaliti za uspešno reševanje," so še zapisali na Policijski upravi Celje.

Da jim je uspelo rešiti prestrašenega mucka, so bili veseli tako policisti kot tudi gasilci.