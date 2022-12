Na štajerski avtocesti pred Ljubljano trčila tri vozila #foto

Danes zjutraj je na štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče prišlo do zastojev, poroča portal Domžalec. Trčila so tri osebna vozila, poškodovanih ni bilo. Udeleženci prometne nesreče so sicer ravnali pravilno ter so z varnostnimi trikotniki opozorili druge voznike na dogajanje. Vendar ti zaradi slabih vremenskih razmer in neosvetljenosti avtoceste niso bili dobro vidni. Gasilci so takoj po prihodu zavarovali kraj prometne nesreče, opravili pregled udeležencev ter nevtralizirali iztekle motorne tekočine, je za Domžalec dejal vodja intervencije pri poklicni gasilski enoti CZR Domžale Milan Peterc.

Foto: Domžalec.si

