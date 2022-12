Štajerska: 71-letnica brez izpita in z ukradenimi tablicami se je zaletela in pobegnila

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so avtomobil zaradi večkratnih kršitev cestnoprometnih predpisov zasegli, zoper voznico pa bodo podali obdolžilni predlog.

Mejni policisti na Gruškovju pa so ob mejnem nadzoru voznika in vozila, registriranega v Nemčiji, ugotovili, da so na njegovem vozilu spremenjene identifikacijske številke. Vozilo so zato zasegli, zoper voznika, državljana ene od članic EU, pa so vložili kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin.

Dolenjski policisti imeli konec tedna precej dela z alkoholiziranimi vozniki



Dolenjski policisti so imeli konec tedna kar precej dela z vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola, v dveh primerih pa sta bila kršitelja vpletena v prometne nesreče. V eni od njiju je bil na Poljanah pri Žužemberku vpleten 33-letnik, ki je v petek pijan vozil že v dopoldanskem času, v drugi pa 56-letna voznica v naselju Vočje v noči na soboto.



Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je 33-letni voznik avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste, ob prihodu policistov pa spal v vozilu. Alkotest je pokazal 0,68 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, zato so kršitelja odpeljali v prostore za pridržanje, mu odvzeli vozniško dovoljenje, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Brežiški policisti so bili v noči na soboto obveščeni o prometni nesreči v naselju Vočje. Ob ogledu so ugotovili, da je 56-letna voznica zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad avtomobilom, pri tem pa zapeljala s ceste in z vozilom obtičala v jarku. Tudi tej voznici, ki je imela v litru izdihanega zraka 1,03 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje ter ji prepovedali nadaljnjo vožnjo, v prekrškovnem postopku pa ji ob denarni kazni grozi tudi odvzem vozniškega dovoljenja.