Alkohol in druge substance slabijo naše psihofizične sposobnosti, in če se pod njihovim vplivom odpravimo za volan, lahko povzročimo najtežje prometne nesreče. Alkohol in vožnja pod njegovim vplivom sta še vedno ena od glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče.

Pri 1,5 promila alkohola v krvi se tveganje za prometno nesrečo poveča kar za 22-krat. Foto: Shutterstock

Pri nas so praznovanja in druženja povezana z uživanjem alkohola, kar je velika javnozdravstvena in družbena težava. Za poslabšanje naših voznih zmožnosti je dovolj že en kozarec alkohola, z vsakim naslednji kozarcem pa se učinki stopnjujejo.

Udeleženci v prometu za najbolj nevarno vedenje v prometu ocenjujejo vožnjo pod vplivom alkohola ali drog, in tudi pri nas vozniki močno podpirajo ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic pitja alkohola v prometu: kar 92 odstotkov jih podpira ničelno toleranco do alkohola za mlade voznike (vir: IATSS, raziskava Car drivers' road safety performance, 2022), 73 odstotkov pa za vse voznike (vir: NIJZ, raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah, 2018).

Četrtina najtežjih nesreč povezana z alkoholom

Okrog četrtina prometnih nesreč s smrtnimi žrtvami in huje poškodovanimi je povezana z alkoholom v prometu. Že pri koncentraciji 0,5 promila se verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa 8-krat poveča v primerjavi s treznim voznikom.

Letos je do 4. decembra zabeleženih 1.416 prometnih nesreč zaradi alkoholiziranega povzročitelja, kar je 4 % več, kot v enakem obdobju lani. Vendar pa letos zaradi alkoholiziranih povzročiteljev beležimo najmanj smrtnih žrtev doslej. Umrlo je 17 oseb, oziroma 54 % manj kot lani (37 oseb).

Še vedno je skoraj vsaka deseta prometna nesreča povzročena pod vplivom alkohola.

Agencija za varnost prometa, policija, ministrstvo za zdravje, Zavod Varna pot in Zavod Vozim skupaj pozivajo k odgovorni vožnji. Naj nam najlepši mesec v letu tudi ostane v lepem spominu

Učinki alkohola na naše sposobnosti

Zaradi alkohola se zmanjšujejo naše sposobnosti varnega sodelovanja v prometu, zaznava, predvidevanja in presoje ter odločanja in končne izvedbe ustreznega ravnanja.

VID: vidno polje se zoži, pri tem vse težje zaznavamo dogodke, ki se dogajajo na levi ali desni strani. Pide do bleščavosti, oslabi se sposobnost prepoznavanja odtenkov svetlobe, slabše prepoznavamo barve – predvsem rdečo, slabše zaznavamo gibanje, globino, oddaljenost in bližino.

MOTORIKA: upočasni se hitrost odzivanja in spremeni se doživljanje časa, pride do slabše koordinacije rok in nog.

SAMODOJEMANJE: začnemo precenjevati svoje sposobnosti, ne čutimo, da imamo slabše zmožnosti, imamo občutek poguma pri obvladovanju stvari, zanikamo možne posledice.

ČUSTVENA STANJA: alkohol spodbudi negativno doživljanje, lahko pride do stopnjevanja vse do resnih in globljih čustvenih težav (depresivnost, jeza, agresivnost).

Naj vsi prometni udeleženci varno prispejo na svoj cilj

Od 5. decembra do 31. decembra bo potekala letošnja že tretja nacionalna preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi, ki jo koordinira Agencija za varnost prometa. V tem času bo tudi Agencija za varnost prometa izvajala preventivne aktivnosti v sodelovanju z nevladnimi organizacijami in občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu po vsej Sloveniji, prav tako bo izvajala široko medijsko kampanjo Kolk´r kapljic, tolk´ nesreč.

Vozniki lahko v času od 5. do 11. decembra pričakujejo več policijskih kontrol. Vse policijske uprave bodo izvajale poostrene nadzore, zato bo na kontrolnih točkah več policistov. Policisti bodo na teh kontrolnih točkah vsakemu ustavljenemu vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti. Več pozornosti pa bodo v tem obdobju namenili tudi preverjanju prisotnosti drog pri voznikih.

Tudi po 11. decembru lahko vozniki pričakujejo povečano število policijskih kontrol, s katerimi želijo predvsem odvrniti voznike od namere, da bi vozili pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi.

Namen poostrenih nadzorov je ozaveščati ljudi o tem, kako nevarna je vožnja pod vplivom različnih substanc, ki slabijo naše psihofizične sposobnosti, in v čim večji meri preprečiti takšno neodgovorno udeležbo v prometu. Nenazadnje je ena od prioritetnih nalog policije skrbeti, da bi prav vsi prometni udeleženci varno prispeli na svoj cilj.

Aktivnosti, povezane z nadzorom psihofizičnega stanja voznikov, so evropsko usklajene in jih koordinira evropska zveza prometnih policij ROADPOL.

Agencija za varnost prometa in partnerji v tokratni akciji še opozarjajo: Nikoli ne vozite pod vplivom alkohola niti drugih psihoaktivnih snovi.

Alkohol v prometu je eden glavnih dejavnikov tveganja udeležbe v prometni nesreči.

Zavedajte se, da se že s prvim kozarcem alkohola slabšajo naše psihofizične sposobnosti za varno udeležbo v prometu.

Ne peljite se z voznikom, ki je užival alkohol, ter ga raje opozorite na tveganje.

Tudi pri pešcih in kolesarjih je alkohol dejavnik tveganja, saj je vsako leto nekaj pešcev in kolesarjev, ki so utrpeli hude posledice v prometnih nesrečah zaradi alkohola.

Alkohol pomembno vpliva na delovanje naših možganov, pri dolgotrajnem uživanju pa tudi resno ogroža naše zdravje.

Če nameravate piti alkohol, poskrbite za varen prihod domov.

Poskrbimo, da bo decembra Slovenija pihala 0,0

Robert Štaba, predsednik Zavoda Varna pot, David Razboršek, direktor Zavoda Vozim, mag. Simona Felser, v. d. direktorja Agencije za varnost prometa, Robert Vehovec, Sektor prometne policije na Generalni policijski upravi in Vesna Marinko, mag. upr. ved, vodja Sektorja za krepitev zdravja in preprečevanje odvisnosti na Direktoratu za javno zdravje, pri ministrstvu za zdravje.

Statistika žal potrjuje vsem poznane ugotovitve, da se vozne sposobnosti voznika, ki vozi pod vplivom alkohola, bistveno poslabšajo, posledično pa se zelo povečujejo možnosti za povzročitev prometne nesreče. V določenih primerih tudi do 25-krat. "Pred nekaj dnevi smo vstopili v decembrski čas, ki je povezan tudi z druženji in praznovanji, za katera si vsi želimo, da se končajo brez slabih izkušenj, zato je pomembno, da razmišljamo tudi o tem, kako bomo varno prišli domov. Policija je v letošnjem letu opravila že preko 380.000 preizkusov alkoholiziranosti in obravnavala več kot 12.000 alkoholiziranih voznikov, kar je približno tisoč več kot v zadnjih letih," je povedal Robert Vehovec, Sektor prometne policije na Generalni policijski upravi.

Policija se v tem tednu priključuje vseevropski akciji, v kateri bodo po celi Evropi poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov.

"10,62 litrov čistega alkohola na prebivalca, starega 15 let in več, kolikor je znašala poraba lani, predstavlja širši družbeni problem, ki ima, ne samo v prometu, uničujoče posledice. Prometne nesreče, povzročene pod vplivom alkohola, praviloma prinašajo težke poškodbe, invalidnost, smrt in zaznamujejo premnoge družine. Povezane so s prehitro in agresivno vožnjo. Kombinacija teh dejavnikov je žal vse prepogosto usodna. Vožnja pod vplivom alkohola in drog se najpogosteje dogaja prav v decembru, zato v tem času izvajamo najbolj obsežno nacionalno preventivno akcijo. Bodite 0.0 voznik, ravnajte odgovorno, da bo december sijal v soju prazničnih, ne intervencijskih luči," je povedala mag. Simona Felser, v. d. direktorja Agencije za varnost prometa.

"Pred nami je 'veseli december', ki je pogosto povezan s povečanim pitjem alkoholnih pijač. Vsako praznovanje je pomembno, je pa v Sloveniji na žalost tako, da vse pomembne dogodke, praznovanja obeležimo tudi z alkoholom, naj si bo to rojstni dan, rojstvo, fantovščina, dekliščina, okrogle obletnice ali ob žalostnih dogodkih. V akciji vidimo priložnost, da prav v decembrskem času spodbudimo javnost k zdravemu življenjskemu slogu in upoštevanju ključnih javnozdravstvenih sporočil, da je vsako pitje alkohola tvegano, Izberimo zdravo in varno odločitev in poskrbimo, da bo v decembrskem času Slovenija pihala 0,0," je povedala Vesna Marinko, mag. upr. ved, vodja Sektorja za krepitev zdravja in preprečevanje odvisnosti na Direktoratu za javno zdravje, pri ministrstvu za zdravje.

Zavoda Vozim in varna pot: Kako odstraniti alkohol s slovenskih cest?

"Prvič po času številnih omejitev zaradi pandemije bodo po mnogih slovenskih krajih zaživeli božični sejmi, prireditve, druženja, itd… V prijetnem vzdušju se kar hitro zgodi, da spijemo kozarec ali dva preveč za varno udeležbo v prometu. Če pred tem nismo načrtovali, kako bomo varno prišli domov, so se ambasadorji Zavoda Varna pot odločili, da pridejo k vam, v vaše okolje. Tako bomo s patruljami obiskali večje prireditve in sejme po Sloveniji in omogočili, da se s čisto nulo odpravite varno domov. Tako boste podarili najlepše darilo sebi, svojim bližnjim in drugim udeležencem v prometu v veselih decembrskih dneh. Prispevajte svoj delež k uresničevanju Vizije NIČ - vsak od nas šteje," pa je izpostavil Robert Štaba, predsednik Zavoda Varna pot.

"V Zavodu Vozim bomo v iniciativi Heroji furajo v pižamah ob podpori AVP aktivno delali z mladinskimi centri, ki so večji organizatorji zabav za mlade. Ozaveščali jih bomo, da so soodgovorni pri vožnji pod vplivom alkohola in jih pozvali, naj med svojimi obiskovalci razširijo Herojski vau'čer, dosegljiv na http://heroji.si/. Aktivnosti pa bomo izvajali tudi po srednjih šolah, kjer z mladimi iščemo rešitve, kako odstraniti alkohol s cest. Čeprav je to tek na dolge proge, štafetno palico tokrat nosijo mladi – sploh do 25 let – ki jih je potrebno pohvaliti za njihov napredek zmanjšanja vožnje pod vplivom alkohola. Ostali pa prepočasi sopihamo zadaj, a verjamemo, da se bomo začeli učiti od njih ter alkohol odstranili iz cest. Skupni pristopi, kot je ta, so osnova, da to dosežemo," pa je povedal David Razboršek, direktor Zavoda Vozim.