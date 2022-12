V bolnišnici umrla ženska, ki jo je novembra poskušal ubiti zakonski partner

O dogodku v stanovanjski hiši Ob Težki vodi v Novem mestu so bili policisti obveščeni 16. novembra zvečer. Na kraj so bili takoj napoteni policisti in reševalci, ki so hudo poškodovano žensko oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Ob prihodu policistov 45-letnika ni bilo doma, se pa je kmalu zatem sam zglasil na policijski postaji. Policisti so mu odvzeli prostost in poklicali reševalce, ki so mu oskrbeli lažje poškodbe.

Neuradno naj bi bil razlog za nasilje v družini s tremi otroki ločitev.