Novo mesto: moški poskušal ubiti zakonsko partnerico

Policiste so v sredo zvečer obvestili, da naj bi v stanovanjski hiši v Novem mestu moški poskušal ubiti zakonsko partnerico. Žensko so hudo poškodovano odpeljali v bolnišnico, 45-letnemu osumljencu pa so odvzeli prostost in ga bodo po končani preiskavi s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s PU Novo mesto.

Po prejetem obvestilu so bili na kraj dogodka napoteni policisti in reševalci, ki so hudo poškodovano žensko oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Ob prihodu policistov osumljenca ni bilo na kraju dogodka, zato so nemudoma stekle aktivnosti za njegovo izsleditev. Osumljenec se je že čez nekaj minut sam zglasil na policijski postaji, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Policisti so mu odvzeli prostost in na kraj poklicali reševalce, ki so mu oskrbeli lažje poškodbe.

Ogled kraja kaznivega dejanja je vodil dežurni preiskovalni sodnik skupaj z dežurno državno tožilko. Kriminalisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin. Osumljenca bodo po končani preiskavi s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, so še zapisali.