Dvaindvajsetletnik, ki je moškega potisnil z zidu v Dubrovniku, obtožen poskusa uboja

"Dvaindvajsetletnika obtožnica bremeni, da je 7. avgusta 2022 v Dubrovniku na območju Pila 26-letnega hrvaškega državljana po prepiru prijel za noge, da bi ga vrgel s 4,5-metrskega zidu in ga silil v odvzem življenja. Očitajo mu, da ga je uspel poriniti z zidu, tako da je oškodovanec zaradi padca na tla utrpel več poškodb glave in telesa, ki predstavljajo hude telesne poškodbe," so sporočili iz hrvaškega državnega odvetništva.

V obtožnici so navedli še, da je treba zoper 22-letnika zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja podaljšati pripor, poroča hrvaški portal Index.