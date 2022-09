Znane nove podrobnosti grozljivega napada na 20-letnico

Na dan prihajajo nove podrobnosti o napadu 22-letnega Luke G. na dve leti mlajše dekle. Kot poroča Večer, je napadalec žrtvi dlje časa pisal in oprezal za njo, poškodoval je celo njen avtomobil. V mariborskem parku jo je napadel s sekiro in nožem, na napad se je očitno dobro pripravil, saj je med kaznivim dejanjem nosil rokavice.

Mariborski policisti preiskujejo kaznivo dejanje poskusa umora, osumljeni 22-letni Luka G. je v pridržanju. Napadena 20-letnica se zdravi v mariborskem kliničnem centru, zbudila se je po zahtevni operaciji, a je njeno stanje zaradi hude poškodbe glave še vedno resno.

Kot smo poročali v nedeljo, se je napad zgodil v noči na nedeljo na robu Mestnega parka, kjer je 22-letnik z ostrim predmetom hudo poškodoval 20-letnico. Ta je pristala na sestanek z njim, potem ko je prejela njegovo sporočilo, da bi ji rad izročil pisma. Napadel jo je s sekiro in nožem, ji odrezal palec, jo do neprepoznavnosti iznakazil po obrazu, porezal po ušesu in nekajkrat zabodel v predel trebuha.

S seboj je nosil nož in dekletu pogosto pisal

Dva dneva po napadu na dan prihajajo nove podrobnosti. Luka G. se je na napad očitno pripravil, saj je med nasilnim dejanjem nosil rokavice, s čimer je očitno želel zabrisati sledi kaznivega dejanja.

Poleg tega je imel osumljeni pred poskusom umora že več izpadov. Od julija naprej je žrtvi vztrajno pisal in oprezal za njo, ker je 20-letnica zavračala razmerje z njim, ji je celo poškodoval avtomobil. Kaznivo dejanje poškodovanja tuje lastnine so prijavili na policijo, a kot so pojasnili na včerajšnji novinarski konferenci, 22-letnika v zvezi s tem niso obravnavali. Kot je za Večer pojasnila mati žrtve, je imel 22-letnik pri sebi večkrat nož, zato se je obrnila tudi na starše osumljenega in jih prosila, da se pogovorijo z njim.

22-letni osumljenec je v pridržanju. Najprej s preiskovalci ni želel govoriti, potem pa je kaznivo dejanje priznal in povedal, kam je odvrgel orožje in druge predmete.