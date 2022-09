V Mariboru mlajši moški napadel 20-letnico, ji odrezal palec in iznakazil obraz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V mestnem parku v središču Maribora naj bi v noči na nedeljo prišlo do prepira, v katerem je 22-letnik z ostrim predmetom, domnevno z nožem, hudo poškodoval 20-letnico. Ta je zdaj v kritičnem stanju v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor. Policija je osumljenca že prijela.

Kot poroča Večer, naj bi 22-letni Luka G. dekle napadel s sekiro in nožem. Nad 20-letnico naj bi se izživljal, "odrezal naj bi ji palec, jo do neprepoznavnosti iznakazil po obrazu, porezal po ušesu in nekajkrat zabodel v predel trebuha," piše omenjeni medij.

Kraj dogodka naj bi 22-letnik nato zapustil, a se je, ker je tam pozabil nahrbtnik, vrnil. Na kraju ga je prijela policija in odvedla v pridržanje. Osumljenec, ki ga policija doslej še ni obravnavala, naj bi bil tudi sam lažje poškodovan.

Zakaj je prišlo do prepira, zaenkrat ni znano. Policija o incidentu v jutranjih sporočilih za javnost ni poročala.