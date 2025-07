Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti Sebastiena Abramova, kar pomeni, da ostaja v veljavi pravnomočna sodba, s katero mu je višje sodišče za umor Sare Veber in drugih dejanj prisodilo enotno kazen 29 let zapora, pišejo Slovenske novice. Odvetnik Abramova Antonio Novak napoveduje ustavno pritožbo.

Celjsko okrožno sodišče je Abramovu julija 2023 izreklo 27 let zapora za umor iz leta 2015, upoštevaje predhodne kazni na drugih sodiščih zaradi goljufij, tudi v zadevi odrezana roka, pa enotno 30-letno zaporno kazen. Po sodbi sodnikov Višjega sodišča v Celju z julija lani, ki torej ostaja v veljavi, pa Abramova za umor Sare Veber čaka 26 let zapora, enotna zaporna kazen znaša 29 let.

Odvetnik Abramova napoveduje ustavno pritožbo

Kot pišejo Slovenske novice, odvetnik Novak sodbe vrhovnega sodišča še ni prevzel, jo je pa v zaporu prejel njegov klient, ki ga je poklical in mu povedal, da je bila zahteva za varstvo zakonitosti zavrnjena. "Če je tako, bomo vložili ustavno pritožbo," je za časnik napovedal odvetnik.

Novak je sicer že na pritožbeni seji junija lani predlagal razveljavitev sodbe ali prekvalifikacijo očitkov. Kot je navedel med razlogi za pritožbo, okoliščine, ki naj bi kazale na naklepno kaznivo dejanje, niso bile dovolj ustrezno obrazložene.

Tožilca Darko Oprešnik in Gorazd Kacijančič sta medtem pritožbenim razlogom ugovarjala in vztrajala pri tem, kar je odločilo sodišče na prvi stopnji. Tožilstvo je namreč prepričano, da so bile okoliščine dovolj dobro razjasnjene in da je izrečena sodba pravilna.