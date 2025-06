Zakaj bi izbirali med slogom, zmogljivostjo in tehnologijo, če imate lahko vse?

GLC – športni terenec, ki združuje dinamično vožnjo, vrhunske terenske zmogljivosti, prilagodljiv notranji prostor, popolnoma digitaliziran kokpit in učinkovit hibridni pogon. Foto: Mercedes-Benz AG

Mercedes-Benz GLC, legendarni športni terenec, osvaja srca voznikov po vsem svetu in prinaša vrsto novosti, ki postavljajo nove standarde v razredu športnih terencev. Z vrhunsko tehnologijo, elegantno obliko in izjemno zmogljivostjo ostaja popoln spremljevalec za vse, ki cenite estetiko, užitek v vožnji in vsestranskost – tako na vsakodnevnih poteh kot v trenutkih, ko iščete avanturo.

Svoj status vozila, ki spreminja trende v svetu športnih terencev, utrjuje z odličnimi terenskimi lastnostmi, prilagodljivim prostorom in vsestranskim intuitivnim sistemom MBUX, popolnoma digitaliziranim kokpitom ter učinkovitim, vedno bolj zaželenim hibridnim pogonom.

Omejena serija vozil Mercedes-Benz GLC 200d na zalogi za 59.990 EUR. Z vključenim petletnim podaljšanim jamstvom in paketom opreme Advanced. Obiščite salone vozil Mercedes-Benz in takoj odpeljite svoje novo vozilo.

Ko razkošje postane del vsakdana

GLC zagotavlja občutek udobja, ki ga pričakujete. S popolno kombinacijo razkošja in inovacij vas popelje v svet neprimerljive elegance in udobja. Vsak detajl je skrbno izbran, da združi vrhunske materiale z najnovejšo tehnologijo, kar ustvarja nepozabno vozniško izkušnjo za vse potnike.

Notranjost vozila navdušuje z estetsko raznolikostjo in prefinjenostjo. Sedeži, oblečeni v visokokakovostne materiale, izražajo dinamično športnost in maksimalno udobje. Opcijski sistem prostorskega zvoka Burmester® s kar 15 izjemno zmogljivimi zvočniki poskrbi za kristalno čist, bogat zvok, ki spremlja vsak vaš trenutek in dopolnjuje tudi vizualno izkušnjo.

Upravljanje je preprosto in intuitivno – z inovativnim glasovnim pomočnikom Hej, Mercedes lahko z lahkoto nadzirate vse funkcije vozila, saj razume vaše ukaze in želje. Za še več sproščenosti skrbi napredni sistem udobja Energizing Plus, ki povezuje številne funkcije, kot so prilagodljiva klimatska naprava, subtilno odišavljanje notranjosti, sedeži z večnastavnimi položaji in razširjenimi masažnimi programi. Poleg tega 64-barvna ambientalna osvetlitev ustvarja edinstveno vzdušje, prilagojeno vašemu razpoloženju in trenutku.

GLC navdušuje z elegantnim videzom, pametnim sistemom MBUX ter naprednimi funkcijami za podporo vozniku. Foto: Mercedes-Benz AG

Nepremagljiva moč in brezkompromisna zmogljivost – na cesti in zunaj nje

GLC vas osvaja z izjemno močjo in učinkovitostjo, ki ne poznata meja – tako na urejenih cestah kot tudi na zahtevnejših, neurejenih terenih. Opremljen je s celovitim naborom naprednih sistemov za pomoč pri vožnji, ki zagotavljajo popoln nadzor in varnost v vsakem trenutku. Od enostavnega upravljanja terenskega zaslona za spremljanje in nadzor lastnosti podlage do izjemno pregledne 360-stopinjske kamere ter inovativne funkcije transparentnega pokrova motorja, ki z virtualnim prikazom razkriva teren neposredno pod vozilom – GLC poskrbi za samozavest tudi na najzahtevnejših poteh.

Serijsko športno vzmetenje združuje udobje, prilagodljivost in tišino, hkrati pa je vodljivost vozila izjemno okretna, kar navdušuje pri vsakem ovinku. Za vse, ki zahtevate še več, je na voljo tehnični paket z zračnim vzmetenjem AIRMATIC in krmiljenjem zadnje preme, ki poskrbi za neprekosljivo stabilnost in okretnost. Tako boste z lahkoto manevrirali skozi ozke mestne ulice in samozavestno uživali v dinamični, športni vožnji.

Izjemno izkušnjo vožnje ter brezhibno vidljivost in varnost zagotavljajo digitalni žarometi s kar 2,6 milijona slikovnih pik, ki odlično osvetljujejo cesto in njeno okolico več sto metrov daleč. S svetlobnim podpisom lahko opozorijo na prekratko varnostno razdaljo, nenamerno zapuščanje voznega pasu ali vozila v mrtvem kotu. V najzahtevnejših vremenskih razmerah žarometi z natančnim svetlobnim projektorjem rišejo opozorilne simbole neposredno na cestišče – na primer simbol snežinke za spolzko površino ali opozorilo na bližino gradbišča –, s čimer vsako vožnjo naredijo ne le udobno, ampak predvsem varno.

Tehnologija prozornega pokrova motorja prikazuje teren pod vozilom v realnem času na osrednjem zaslonu. Foto: Mercedes-Benz AG

Vsaka pot je pomembna – naj bo tudi varna

Napredni varnostni sistemi in intuitivna tehnologija, s katero je opremljen GLC, vozniku zagotavljajo odlično orodje za ohranjanje popolnega nadzora nad vozilom ter brezskrbne in varne poti.

Zlasti v stresnih situacijah vas avtomobil občutno razbremeni, vožnja pa postane varnejša in udobnejša. Čas, ki ga preživite za volanom, lahko tako postane čas za sprostitev in regeneracijo. K temu pripomorejo sistemi z obsežnim naborom ukrepov, ki pomagajo pri obvladovanju težavnih voznih razmer: v prometni konici, na dolgih nočnih vožnjah ali neznanih poteh. Na cilj boste prispeli varno in sproščeno.

Za večjo moč in manjšo porabo goriva poskrbijo inovativni štirivaljni motorji s hibridno tehnologijo, ki so serijsko povezani z devetstopenjskim samodejnim menjalnikom in štirikolesnim pogonom 4MATIC, za še boljši oprijem vozila na spolzkih in nepredvidljivih površinah. Če prisegate na elektrifikacijo, so na voljo priključni hibridi, opremljeni z dodatnim elektromotorjem z močjo do sto kilovatov in veliko baterijo s kapaciteto 31,2 kilovatne ure. Za do sto kilometrov brezemisijske električne vožnje po mestu in na daljših poteh.

Popolnost v detajlih in občutek za lepoto – to je oblikovalska zapuščina znamke Mercedes-Benz. Foto: Mercedes-Benz AG

Naročnik oglasnega sporočila je Star Import, d. o. o.