Po podatkih lokalnih oblasti je bilo v košari balona skupno 22 ljudi, vključno s pilotom. Nekateri potniki so med strmoglavljenjem poskušali skočiti iz goreče košare, da bi se rešili pred ognjem. Po navedbah civilne policije je nekaj žrtev umrlo v objemu, kar kaže na izjemno grozljivost nesreče.

Guverner Jorginho Mello je izrazil globoko žalost zaradi dogodka v Praia Grande, priljubljenem turističnem kraju, znanem po panoramskih poletih z balonom. Oblasti še vedno preiskujejo vzrok požara, ki naj bi izbruhnil v košari, kjer je bil shranjen rezervni gorilnik.

🚨🚨Fatal Hot Air Balloon Crash in Brazil 🇧🇷

At least eight people perished when a hot air balloon with 22 passengers crashed in Praia Grande, Santa Catarina, Brazil, after catching fire mid-air. pic.twitter.com/PycXTo7g6N