Balonarstvo v Sloveniji: "Leteti z balonom je privilegij, za nas pa poslanstvo"

Piloti balone, napolnjene z vročim zrakom, manevrirajo tako, da z gorilnikom uravnavajo temperaturo zraka v kupoli, zaradi česar se balon dviga in spušča. Balonarji tekmujejo v izkoriščanju vetrov za natančno navigacijo. Svetovne rekorde vodijo v različnih velikostnih razredih, merila zanje pa so trajanje in višina leta ter največja preletena razdalja.

Letalska zveza Slovenije (LZS) je krovna športna organizacija na področju letenja z zrakoplovi in spada pod neolimpijske športe OKS, pod njenim okriljem pa piloti nastopajo na državnih, evropskih in svetovnih prvenstvih.

V poletnih mesecih z baloni letijo le uro po sončnem vzhodu in uro pred sončnim zahodom. Foto: Marjan Maučec/STA

"Menim, da je balonarstvo v vzponu, res pa je več zanimanja za letenje v severovzhodni (SV) Sloveniji in v Prekmurju, ravno zaradi zelo uspešnega svetovnega prvenstva pred leti. Športnih pilotov je v Sloveniji okoli 30, akreditirane letalske prevoznike pa bi lahko prešteli na prste ene roke," je za Siol.net pojasnil pilot Vito Rome.

Manjši baloni so bolj okretni

Košare balonov se razlikujejo po velikosti, zato lahko v njih sprejmejo različno število oseb. Pri enem izmed ponudnikov storitve poleta z balonom so po dolgoletnem delovanju v balonarstvu prišli do sklepa, da se gostje najbolje počutijo v manjših balonih, kjer je prostora le za dve ali tri osebe. Majhne skupine jim tako omogočajo, da se lahko posvetijo vsakemu posebej. Poleg tega so manjši baloni bolj okretni in zaradi manjše košare tudi primernejši za fotografiranje in snemanje iz zraka.

Tako je videti pogled iz zraka:

Balonarstvo se razvija že od leta 1783, veliko pa sta k razvoju pripomogla slavna brata Montgolfier (Joseph-Michel in Jacques-Étienne Montgolfier, pionirja letenja in izumitelja prvega praktičnega balona na vroč zrak). Nekateri baloni so namenjeni le oglaševanju, medtem ko drugi nudijo tudi prevoze ter oglede in prelete pokrajin.

Priprave na letenje z balonom

Pri letenju z balonom je pomembno, da smo toplo oblečeni, saj poleti na višini okoli 300 metrov pomenijo tudi drugačne temperature in vremenske pogoje, zato so priporočeni topla obleka in obutev ter sončna očala. Balonarski poleti se izvajajo v vseh letnih časih, saj da vsak letni čas poletu svoj pečat, poleg tega je vsak polet enkraten in neponovljiv.

Foto: Shutterstock

Kot pojasnijo pri enem izmed podjetij, kjer nudijo polete z baloni, polet z balonom običajno traja približno eno uro, zaradi predpriprave (prihoda na poletno mesto in priprave balona) pa si morajo potniki vzeti vsaj tri ure časa. Z balonom lahko poleti vsakdo, za otroke, mlajše od pet let, pa polet odsvetujejo, saj morajo potniki videti čez rob košare (visok okoli 1,1 metra), poleg tega se lahko med poletom začnejo dolgočasiti.

Za balonarje je ključna vremenska napoved

Balonarji zelo natančno in zavzeto spremljajo tudi vremensko napoved, ki je zanje ključna. "Letimo zato le v pogojih, ko termične aktivnosti ni oziroma je minimalna. Med letom lahko tako letimo le dobro uro po sončnem vzhodu in uro pred sončnim zahodom, ko sonce že zgublja moč. V zimskem času pa se ta čas zaradi položaja Zemlje glede na sonce podaljša in lahko letimo praktično ves dan," pojasnjujejo na spletni strani enega izmed balonarskih podjetij.

Balonarski piloti se izogibajo tudi letenju, ko je veter pri tleh močnejši od 3 m/s in kadar so sunki vetra več kot 5 m/s močnejši od povprečne hitrosti vetra. Prav tako letenje ni mogoče, ko sneži, dežuje ali pa nastajajo nevihtni oblaki. V poletnih mesecih tako letijo le uro po sončnem vzhodu in uro pred sončnim zahodom.

Koliko stane polet z balonom?

Cene poleta z balonom se razlikujejo pri različnih ponudnikih in tudi glede na kraj poleta (oziroma vzleta). Tako pri enem izmed ponudnikov cena darilnega bona polet z balonom za eno osebo v Celju z drugimi potniki, ki vključuje balonarski krst, diplomo in penino ter prevoz nazaj na vzletno mesto, stane 185 evrov. Polet z balonom za dve osebi stane 370 evrov, za tri osebe pa 510 evrov. V primeru družinskega poleta na celjskem vas bo polet stal 550 evrov.

Pri istem ponudniku t. i. šampanjski polet (darilni bon za dve osebi), romantični polet za dve osebi, ki sta v košari sami brez sopotnikov in z voznikom, vključuje balonarski krst, diplomo in penino ter prevoz nazaj na vzletno mesto. Tovrstno doživetje na nebu za dve osebi stane 530 evrov.

Pri drugem ponudniku pa so cene za polet z balonom naslednje: ena oseba v balonu za štiri potnike leti za 185 evrov, dve osebi za 360 evrov, tri osebe za 525 evrov ter štiri osebe za 680 evrov (balon za štiri potnike). Pri omenjenem ponudniku en zlati bon za dve osebi stane 600 evrov (v balonu za dva potnika in pilota).

Foto: Marjan Maučec/STA

Varnostno tveganje? Vlaganje v opremo in vzdrževanje ter izobraževanje pilotov

Kot poudarjajo v enem izmed podjetij, ki se ukvarja z letenjem z baloni, je balonarstvo ena izmed najvarnejših oblik letenja. Prav zato sta vlaganje v opremo in redno vzdrževanje po njihovem mnenju – poleg stalnega izobraževanja pilotov – osnovna pogoja za varno letenje, so prepričani v podjetju.

Temu pritrjuje tudi naš sogovornik, pilot Vito Rome, ki na svetovni lestvici organizacije Féderátion Aéronautique Internationale (FAI), ki spodbuja in nadzira izvedbo športnih letalskih dogodkov po vsem svetu in potrjuje svetovne letalske rekorde, zaseda visoko 17. mesto in je najvišje uvrščeni Slovenec.

Svetovno prvenstvo v letenju z baloni v Murski Soboti leta 2022 Foto: HABC2022

"Akreditirani letalski prevozniki imajo vsa dovoljenja EASA in CAA, tehnične preglede, licenciran, izobražen in usposobljen pilotski kader, redne in izredne preglede, zdravniške preglede, registracije, vso licencirano in pregledano opremo, najavljene lete, šolanja, podaljševanja ter vzdrževanja pri pooblaščenih proizvajalcih," je Rome pojasnil za Siol.net. Kot še poudarja, nesreče, ki so se zgodile v preteklosti, nimajo zveze s športnim ali komercialnim letenjem, ki ga danes izvajajo v Sloveniji, saj jih je "povzročil nekdo iz čistega nepoznavanja, objestnosti, brez veljavnih licenc ter z izigravanjem predpisov in zakonov".

Butičen šport

"Balonarstvo je resda nekoliko butičen šport," dodaja Rome, vseeno pa v Sloveniji redno gostijo državna prvenstva, prav tako so zelo uspešno izvedli svetovno prvenstvo 2022 v Murski Soboti. Izmed 103 tekmovalcev je njihov pilot (Vito Rome) osvojil odlično 6. mesto, prav tako je prejel bronasto kolajno na evropskem prvenstvu leta 2015 v Debrecenu na Madžarskem.

Svetovno balonarsko prvenstvo leta 2022 v Sloveniji Foto: HABC2022

Poglejte utrinke s svetovnega prvenstva leta 2022:

