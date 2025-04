Video - letalske vragolije Roba Hollanda:

Foto: osebni arhiv Slavni ameriški akrobatski pilot Rob Holland je konec tedna načrtoval nastop na letalskem mitingu Air Power v vojaški letalski bazi Langley v ameriški zvezni državi Virginija.

Do nesreče je prišlo med pristajanjem na letališču, okoliščine še niso znane, prav tako ne razlog nesreče. Tragično nesrečo je že potrdila Hollandova ekipa, prav tako je o smrtni žrtvi akrobatskega pilota informacijo že objavil odbor NTSB. Holland naj bi letel z manjšim eksperimentalnim letalom.

Bil je akrobatska pilotska legenda

Rob Holland je ameriški akrobatski pilot, ki velja za enega najboljših in najbolj inovativnih pilotov v zgodovini sodobne akrobacije. Rojen je bil leta 1974 v Nashui, New Hampshire, in svojo letalsko kariero začel kot inštruktor ter vojaški pilot. Z leti se je specializiral za akrobatsko letenje in hitro postal znan po svoji natančnosti, izjemni tehnični spretnosti ter drznosti pri izvajanju povsem novih manevrov.

NTSB is investigating the crash of an experimental MX Aircraft MXS near Hampton, Virginia. — NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) April 24, 2025

Bil je trinajstkratni ameriški državni prvak v letalski akrobaciji, šestkratni svetovni prvak v prostem slogu ter prejemnik prestižne nagrade Art Scholl Award za izjemno predstavitev na letalskih mitingih. Njegovi edinstveni manevri, kot so “Inside Tumble”, “Frisbee” in “Rolling Spin”, so postavili nove mejnike v svetu akrobatskega letenja.

Letel je z lastnim posebej prilagojenim letalom MXS-RH, ki je omogočal ekstremno zmogljivost in manevriranje.

Poleg tekmovanj je nastopal tudi na letalskih mitingih po vsem svetu in je veljal za ambasadorja akrobatskega letenja, s čimer je navduševal množice in navdihoval nove generacije pilotov.

Video - prikaz manevra "Inside Tumble":