Američani šokirani nad vsebino kitajskega vohunskega balona

Kitajski vohunski balon, ki je leta 2023 preletel del ZDA, nato pa so ga ameriške zračne sile sestrelile, je bil poln moderne ameriške tehnologije, razkriva ameriški tednik Newsweek. To je v luči večletnih prizadevanj za omejitev izvoza ameriške napredne tehnologije na Kitajsko velik neuspeh ZDA.

Ogromen beli balon, ki je bil velik približno kot trije avtobusi, je 28. januarja 2023 vstopil v območje ameriške zračne obrambe. Na višini okoli 18 kilometrov je preletel Aljasko in Kanado ter se znova vrnil nad ZDA. Preletel je občutljive vojaške objekte in sprožil zaskrbljenost, da Peking zbira pomembne obveščevalne podatke. Na ukaz ameriškega predsednika Joeja Bidna ga je po več dneh vzdolž obale Južne Karoline sestrelilo vojaško letalo F-22. Ameriška vojska je dele balona potegnila z dna Atlantskega oceana in jih poslala na analizo. Oblasti uradnih rezultatov do danes še niso razkrile.

Foto: Reuters Newsweek, ki se sklicuje na dva vira, neposredno seznanjena s tehničnimi analizami ameriške vojske, pa je v ponedeljek razkril, da je bil balon poln ameriške tehnologije, ki mu je omogočala vohunjenje za Američani. Analiza materiala iz balona ​​je pokazala, da je vseboval ameriški komunikacijski sistem Iridium ter tehnologijo štirih drugih ameriških podjetij in vsaj enega švicarskega podjetja, so za Newsweek povedali viri.

Neuspeh ameriških prizadevanj za omejitev izvoza napredne tehnologije

Odkritje satelitskega komunikacijskega modula, senzorjev in drugih tehnologij najmanj petih ameriških proizvajalcev v balonu, po poročanju Newsweeka kaže na velik neuspeh ameriških prizadevanj za omejitev izvoza tehnologije, ki je lahko uporabna za vojaške namene Kitajske, pa tudi njenih zavezniških držav, kot sta Rusija in Iran. Ob vsem tem se poraja tudi vprašanje vloge zasebnih tehnoloških podjetij pri ohranjanju nadzora nad končnimi uporabniki tehnologije za dvojno rabo, vojaško in civilno.

Foto: Reuters Peking je sicer zatrjeval, da gre za meteorološki balon, ki ga je močan veter odpihnil iz smeri, in odziv ZDA označil za pretirano. A kot so za Newsweek povedali anonimni viri, je tehnična oprema balonu omogočila raziskovanje in fotografiranje ter zbiranje drugih obveščevalnih podatkov.

Neimenovani uradniki vlade predsednika Bidna so takrat trdili, da je imel balon mehanizem za samouničenje, ki bi ga Kitajska lahko aktivirala na daljavo, vendar ni jasno, zakaj ga ni. Razlog bi bil lahko okvara mehanizma.