Noro početje na balonu visoko v zraku #video

Britanski kolesar Kriss Kyle je uprizoril prvi tovrstni podvig, ki so ga poimenovali Don't Look Down (Ne glej dol). V prav posebno izoblikovani polkrogli, ki je visela na balonu z vročim zrakom, je kolesaril s svojim BMX-kolesom. In to na višini več kot 600 metrov, skoraj tako visoko, kot je Šmarna gora.

Kyle je izvedel več zelo tehničnih BMX-trikov in se pohvalil s prav posebnim podvigom. Za varnost je kljub znanju nosil padalo, k sreči pa se ni zgodilo nič tragičnega.

"Šel sem naravnost do roba, pogledal čez in pomislil, da je to priložnost, ki se ponudi enkrat v življenju. Ves čas vožnje sem si govoril, da bom to izkušnjo odnesel v grob," je bil vesel Kyle, ki je sam prišel na to idejo, ko je nekega dne kolesaril na gorskem kolesu, nakar jo je predstavil menedžerju na Red Bullu, ta pa je takoj ugriznil v jabolko.