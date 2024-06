Pjongjang balone s smetmi znova poslal proti Južni Koreji #video

Severna Koreja je znova začela pošiljati balone s smetmi in odpadki na jug čez mejo z Južno Korejo, je danes sporočila južnokorejska vojska. Seul je v odziv na akcijo Pjongjanga danes napovedal, da bo obnovil propagandno kampanjo proti severnokorejskim oblastem prek zvočnikov.

Poveljstvo južnokorejske vojske je lokalnemu prebivalstvu svetovalo, naj se predmetov ne dotikajo in jih prijavijo bližnjim vojaškim ali policijskim organom. Opozorilo je tudi na morebitno škodo, ki bi jo povzročili baloni, ki so v soboto začeli prihajati s severa proti jugu, je poročala južnokorejska tiskovna agencija Yonhap.

Do danes zjutraj je južnokorejska vojska zaznala približno 330 balonov iz sosednje države, od katerih jih je 80 doseglo ozemlje Južne Koreje, 30 od njih jih je pristalo na širšem območju Seula, poroča Yonhap. O poškodovanih ali večji gmotni škodi za zdaj ne poročajo.

Danes se je sestal tudi južnokorejski svet za nacionalno varnost, da bi razpravljal o odgovoru na kampanjo Pjongjanga. Na sestanku so odločili, da ponovno namestijo zvočnike na obmejnih območjih s severno sosedo in obnovijo oddajanje propagande proti oblastem v Pjongjangu, so sporočili iz urada južnokorejskega predsednika.

V uradu so še navedli, da bo odgovornost za stopnjevanje napetosti med Korejama v celoti na Pjongjangu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obrambno ministrstvo v Seulu je zaradi pošiljanja novih balonov iz Severne Koreje izdalo ukaz o povečani pripravljenosti vojske.

Nad propagando s smetmi

Severna Koreja je južni sosedi od konca maja poslala več kot tisoč balonov s smetmi in odpadki. Oblasti v Pjongjangu so akcijo opisale kot povračilo za pošiljanje propagandnih sporočil Seula, ki je bil kritičen do severnokorejskega voditelja Kim Džong Una.

V Seulu so provokacijo z baloni označili za nerazumno in nizkotno ter Pjongjangu zagrozili s protiukrepi, če jih ne bo prenehal pošiljati.

Južna Koreja je tako ta mesec prekinila vojaški sporazum s Severno Korejo iz leta 2018, katerega cilj je zmanjšanje napetosti med državama, še poroča AFP.