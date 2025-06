Svoj lonček s krepitvijo jedrskih zmogljivosti pristavlja tudi Severna Koreja

Severna Koreja na območju svojega jedrskega kompleksa Jongbjon gradi novo poslopje, kjer bi lahko okrepili svoje možnosti bogatenja urana, je opozorila Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA). Nova stavba, ki raste na območju kompleksa, je namreč tako po dimenzijah kot drugih značilnostih zelo podobna poslopju za bogatenje urana Kangson, je pojasnil generalni direktor IAEA Rafael Grossi in izrazil zaskrbljenost.

Ocene IAEA so podkrepili tudi satelitski posnetki območja, ki jih je prejšnji teden objavil ameriški Stimson Center. Gre za gradbišče poslopja, ki je dolgo 120 metrov, široko pa 47 metrov. Je skoraj identično kot poslopje v Kangsonu, kjer ima Severna Koreja tovarno z visoko zmogljivimi centrifugami za bogatenje urana.

"Nedeklarirano povečevanje zmogljivosti za bogatenje urana" je razlog za resno zaskrbljenost, je opozoril Grossi. "Nadaljnji razvoj severnokorejskega jedrskega programa je v očitnem nasprotju z več resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov," je dodal generalni direktor IAEA.

Kimova paranoja in "zavarovalna polica"

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un naj bi si tako prizadeval za dodatno krepitev jedrskega arzenala, čeprav ima država že več deset delujočih jedrskih bojnih konic. Vendar pa naj bi bilo povečevanje jedrskih zmogljivosti ključno za preživetje njegovega režima, je za portal Deutsche Wele (DW) ocenil profesor mednarodnih odnosov Erwin Tan s seulske univerze Hankuk.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un si je v ponedeljek ogledal tovarno orožja in streliva na nerazkriti lokaciji v državi. Fotografije so objavili severnokorejski državni mediji. Foto: Reuters

Že Kimov oče Kim Džong Il je videl jedrsko orožje kot "zavarovalno polico", podobno pa zdaj "premijo" dviguje tudi njegov sin. Po ocenah profesorja Tana skuša zdaj tudi izkoristiti trenutek za nadgradnjo, ker je pozornost mednarodne javnosti in tudi ZDA usmerjena drugam. Profesor opozarja tudi na "naivnost" ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede Severne Koreje in pomanjkanja geostrateškega pogleda.

Več kot 50 jedrskih konic

Po zadnjih ocenah Stockholmskega mednarodnega mirovnega raziskovalnega inštituta (Sipri) ima Severna Koreja že sestavljenih okoli 50 kosov jedrskega orožja, ima pa tudi dovolj jedrskega materiala, da bi lahko sestavila do skupno 90 jedrskih bojnih konic. V poročilu, ki ga je Sipri objavil v ponedeljek, prav tako opozarjajo, da bo Pjongjang svoj jedrski arzenal v prihodnjih letih še povečeval.

Za to, da si Kim Džong Un to lahko privošči, je "zaslužen" tudi ruski predsednik Vladimir Putin, s katerim sta vse večja zaveznika. Severna Koreja pomembno pomaga Rusiji na fronti z Ukrajino, kjer ji zagotavlja tako orožje kot strelivo, pa tudi vojake.

Določene napetosti med državama sicer še vedno obstajajo, a sta združeni v upiranju ZDA, je še poudaril profesor Tan. "Kim očitno računa, da se bo lahko šlepal na sodelovanje s Putinom in da bo deležen ruske vojaške pomoči, zato lahko dodatno razvija svoje jedrske zmogljivosti," je pojasnil.

"Zunaj radarja"

Poleg tega Kim morda izkorišča časovno okno, ko se svet ukvarja z vse več perečimi krizami - Ukrajino, izraelskim bombardiranjem Gaze, zdaj pa še izraelsko-iransko vojno. Severna Koreja medtem ni "na radarju" ameriške administracije.

Poleg tega Kim verjetno računa na relativno dobre osebne odnose s Trumpom. V prejšnjem Trumpovem mandatu je bilo sprva sicer napeto, a je Trump nato dosegel dogovor s Kimom in bil tudi prvi ameriški predsednik, ki je stopil na severnokorejska tla leta 2019. Na koncu je bil Trump nad Kimom dobesedno navdušen in poln občudovanja.

Kmalu bo minilo šest let od srečanja med Donaldom Trumpom in Kim Džong Unom v Panmunjomu na severnokorejski strani demilitariziranega območja med Severno in Južno Korejo 30. junija 2019. Foto: Guliverimage

Zdaj se Trump s Severno Korejo praktično ne ukvarja. Po poročanju Newsweeka naj bi prejšnji teden sicer poslal pismo v Pjongjang z željo po pogovorih, a so ga zavrnili. Nekega odziva potem ni bilo.

A po drugi strani se bo to morda kmalu spremenilo. Kim namreč ne ostaja tiho - izraelski napad na Iran je označil za zahrbtno dejanje agresije, judovsko državo, ki jo podpirajo ZDA in Zahod, pa označil za "rakasto tvorbo", ki ogroža mir na Bližnjem vzhodu, je danes poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA.