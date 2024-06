Putin in Kim Jong-un podpisala, da si bosta državi pomagali v primeru napada

Ruski predsednik Vladimir Putin in severnokorejski voditelj Kim Jong-un sta danes podpisala sporazum o strateškem partnerstvu, ki vključuje vzajemno pomoč v primeru agresije zoper njuni državi. Putin je ob tem opozoril, da državi ne bosta dopuščali izsiljevanja Zahoda s sankcijami in pozval k ponovni preučitvi sankcij ZN proti Severni Koreji.

"Danes podpisan sporazum o strateškem partnerstvu med drugim vključuje vzajemno pomoč v primeru agresije na eno od podpisnic," je med obiskom v Pjongjangu pojasnil Putin. Sporazum je označil za prelomni dokument, ki bo odnose med državama dvignil na novo raven in dodal, da ne izključuje vojaško-tehničnega sodelovanja s Severno Korejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kim je medtem poudaril, da je namen sporazuma zaščititi in braniti temeljne interese narodov obeh držav. Prepričan je, da se bo z njim pospešilo oblikovanje multipolarnega sveta, je ob sklicevanju na ruske medije poročala srbska tiskovna agencija Tanjug. Prav tako je dejal, da bo sporazum prispeval k ohranjanju miru in stabilnosti v azijsko-pacifiški regiji.

Ruskega kolega je označil za najboljšega prijatelja Severne Koreje in ponovil, da Pjongjang popolnoma podpira rusko vlado glede vojne v Ukrajini.

Ne bodo dopuščali izsiljevanja Zahoda

Putin je tudi opozoril, da se Moskva in Pjongjang borita proti "hegemoniji in neokolonialnim praksam ZDA in njihovih satelitov" ter da ne bosta dopuščala izsiljevanja Zahoda z uvajanjem sankcij.

"Še naprej se bomo borili proti praksi uvajanja sankcij kot instrumenta, ki se ga je Zahod navadil uporabljati za ohranjanje svoje hegemonije v politiki, gospodarstvu in na drugih področjih," je dodal.

Hkrati je poudaril, da bi bilo treba ponovno preučiti sankcije, ki jih Združeni narodi izvajajo proti Severni Koreji.

Rusija in Severna Koreja sta namreč zgodovinski zaveznici, proti obema pa je mednarodna skupnost uvedla sankcije - proti Moskvi zaradi vojne v Ukrajini, proti Pjongjangu zaradi jedrskega programa. Rusija je tudi marca v Varnostnem svetu ZN vložila veto na predlog resolucije za podaljšanje mandata panelu strokovnjakov, ki pomaga nadzirati izvajanje sankcij proti Severni Koreji.

Ruski predsednik je prav tako izjavil, da je Severna Koreja na poletnem taboru Songdowon gostila otroke ruskih vojakov, ki so bili ubiti med invazijo na Ukrajino. "Rad bi se zahvalil našim korejskim prijateljem in osebno tovarišu Kim Jong-unu za organizacijo počitnic za otoke ubitih udeležencev posebne vojaške operacije," je dejal.

Državi krepita sodelovanje tudi na področju turizma

Poudaril je še, da državi krepita sodelovanje na področju turizma. "Za poletno sezono organiziramo izlete, ki so osredotočeni na počitnice v korejskih obmorskih letoviščih," je dodal.

Putin je sosednjo Severno Korejo obiskuje drugič. Državo je prvič obiskal pred 24 leti, ko se je srečal s takratnim voditeljem Kim Jong-ilom, očetom Kim Jong-una. Predvidoma danes bo Putin zapustil Pjongjang, pred vrnitvijo v domovino pa bo opravil še dvodnevni obisk v Vietnamu.