Redko videni prizori iz Severne Koreje: urjenje specialcov, puško prijel tudi Kim Džong Un #foto #video

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un si je v začetku tedna ogledal artilerijsko akademijo v Pjongjangu in obiskal obrat za bogatenje urana, kjer proizvajajo jedrsko orožje, piše Reuters. Po poročanju državnih medijev je Kim pred kratkim pregledal tudi pomorsko gradbišče in ladjedelnico.

Kim Džong Un na ogledu Foto: Reuters

Kim Džong Una so na obhodu pozdravljali kadeti in uradniki topniške akademije. Videli so ga tudi med pregledovanjem akademijske zbirke vojaških vozil in izobraževalnih objektov.

Med obiskom akademije je Kim poudaril pomen "izobraževalnega področja, specializiranega za topništvo", in dodal, da je filozofija vladajoče Delavske stranke Koreje premagati sovražnika s topništvom.

Kim Džong Un je nadzoroval poskusno izstrelitev novega raketnega sistema

Ob obisku obrata za bogatenje urana so državni mediji objavili tudi fotografije Kima, ki je nadzoroval poskusno izstrelitev novega 600-milimetrskega raketnega sistema.

Novo orožje je severnokorejski voditelj Kim Džong Un preizkusil tudi sam. Foto: Reuters

Pregledal je tudi vadbeno bazo oboroženih sil za posebne operacije severnokorejske vojske. Na fotografijah vidimo na stotine specialcev, ki se urijo brez majic.

Specialci se urijo brez majic. Foto: Reuters

Kim Džong Un je več vojaških objektov obiskal v času, ko je Severna Koreja obeležila 76. obletnico ustanovitve režima.