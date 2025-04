Sabotaža v tehničnem skladišču vojaške opreme v Borovnici

Prihodnji teden se bo začel prvi del vojaške vaje Skok, med katero bodo udeleženci urili odzivanje na teroristično grožnjo, so sporočili z ministrstva za obrambo. Scenarij predvideva sabotažo v tehničnem skladišču vojaške opreme v Borovnici in močno eksplozijo.

Pripadniki Slovenske vojske bodo v sodelovanju z drugimi deležniki nacionalnovarnostnega sistema v povišani stopnji pripravljenosti urili takojšnjo uporabo odzivnih sil v primeru protiterorističnega delovanja in preizkusili usklajenost načrtovanja oziroma delovanja Slovenske vojske s preostalimi deležniki nacionalnovarnostnega sistema na operativni ravni pri odzivanju na teroristične grožnje.

Ob tem bodo poenotili postopke in tako zvišali pripravljenost za skupno delovanje.

Ohranjanje bojnega značaja

Niz vojaških vaj Skok je namenjen preizkusu načrtovanja, alarmiranja, aktivacije in uporabe sil v stalni pripravljenosti ter odzivnih sil Slovenske vojske. Pripadniki sil Slovenske vojske s takim urjenjem ohranjajo bojni značaj ter usposobljenost za nacionalno in kolektivno obrambo.

Utrinki z mednarodne vojaške vaje Neptun Strike, ki je 1. aprila potekala tudi na ozemlju in v zračnem prostoru Slovenije:

Slovenska vojska je na vaji sodelovala s 15. brigado vojaškega letalstva in zračne obrambe. Foto: Borut Cirnski Na območju Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna so izvedli urjenje kontrolorjev združenega ognja v sodelovanju in podpori zavezniškega letal F-35. Foto: Borut Cirnski V urjenje je bil vključen tudi 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije, ki je skrbel za usklajeno in varno izvajanje letalskih operacij. Foto: Borut Cirnski

Na tokratni vaji Skok bodo poleg pripadnikov Slovenske vojske sodelovali še drugi deležniki nacionalnovarnostnega sistema Republike Slovenije, in sicer predstavniki Obveščevalno-varnostne službe, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, Policije, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, prostovoljnih gasilskih društev in poklicnih gasilskih organizacij, Direktorata za obrambne zadeve, Specializiranega državnega tožilstva, Občine Vrhnika, Občine Borovnica ter Službe za strateško komuniciranje ministrstva za obrambo.