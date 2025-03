Minister za obrambo Borut Sajovic in načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) Robert Glavaš sta vrhovni poveljnici obrambnih sil Nataši Pirc Musar danes predstavila poročilo o pripravljenosti SV za lani in druge zadeve, pomembne za obrambo države. "Vlaganje v Slovensko vojsko se je stabiliziralo, pri kadrih pa so potrebna še dodatna prizadevanja," je sporočila predsednica države. Glavaš je dejal, da se stanje v SV izboljšuje in da je trend vlaganj pozitivno stabilen.

Generalštab ocenjuje potrebno pripravljenost za delovanje in razvoj vojske v primeru izrednih razmer ali vojnega stanja ter zahtevano pripravljenost, torej sposobnost enot SV za izvedbo bistvenih nalog, denimo sodelovanje v mirovnih operacijah.

Generalštab SV je že več let ugotavljal, da je pripravljenost vojske za delovanje v miru dobra, pri vojni pripravljenosti pa da je neskladij več oziroma je bila nezadostna. V poročilu za leto 2023 so zaznali izboljšave na posameznih področjih, pričakovati pa je, da bo podobno tudi letos. Lani so namreč sprejeli več strateških obrambnih dokumentov ter nadaljevali popolnjevanje sestava in investicije v opremo SV.

Sajovic: Slovenija bi morala uresničiti zadane zaveze zavezništvu Nato

Za bistvenejše premike pa bi Slovenija morala uresničiti zadane zaveze zavezništvu Nato, med katerimi je nakup osemkolesnikov, ki je v teku, ter zvišati obrambne izdatke, je pred časom v intervju za STA ocenil minister Borut Sajovic.

Sajovic je dodal še, da modernizacija SV poteka, kar "niso obljube, načrti, ampak dejstva". "Smo na dobri poti, nas pa čaka še veliko dela," je dejal.

Slovenija je leta 2024 obrambnim izdatkom namenila okoli 1,35 odstotka BDP oziroma 904,7 milijona evrov, letos naj bi namenila več kot 1,2 milijarde evrov.

Glavaš: S povečanjem finančnih sredstev je neskladja v prihodnjih letih mogoče ublažiti

Po besedah načelnika Generalštaba Slovenske vojske (SV) Roberta Glavaša je država v letu 2024 nadaljevala s postopnim, sistematičnim višanjem finančnih sredstev za obrambo, kar je pomembno. "Investicije namreč narekujejo tempo učinkovitosti in sodobnosti razvoja sil za bojevanje, zagotavljanje zaščite in varnosti pripadnic ter pripadnikov Slovenske vojske, navsezadnje pa so tudi odraz verodostojnosti Slovenije v zavezništvu Nata," je dejal v Cerkljah ob Krki.

Foto: STA Ocena pripravljenosti po njegovih besedah izkazuje določena neskladja med zahtevano in potrebno pripravljenostjo ter dejanskim stanjem pripravljenosti Slovenske vojske (SV). Gre predvsem za izpopolnjenost enot s kadri, pomanjkanje nekatere vojaške opreme in finančnih sredstev. Prepričan pa je, da je s povečevanjem finančnih sredstev, kjer je stanje stabilno, in vlaganji, kjer je trend prav tako pozitivno stabilen, mogoče neskladja v prihodnjih letih ublažiti.

Pirc Musar: Pozitivni učinki tudi pri številu novih zaposlitev

Tudi predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar ocenjuje, da se je stanje na področju vlaganj v SV stabiliziralo, predvidena finančna sredstva in opredeljeni nakupi pa nakazujejo nadaljnje posodabljanje SV v prihodnjih letih. Prav tako so bili v preteklem letu posodobljeni strateški obrambni dokumenti, SV pa je po njenih besedah izvedla ključne naloge.

Tudi pri številu novih zaposlitev se po njenih besedah kažejo pozitivni učinki ukrepov za pridobivanje kadra. "Naj povem, da je Slovenija pri pridobivanju novega kadra med najbolj uspešnimi državami zaveznicami v Natu, kljub temu pa bodo v prihodnje na tem področju potrebna dodatna prizadevanja," je dejala.

Neskladja, ki še obstajajo, so sicer po njeni oceni v veliki meri posledica zanemarjanja SV v preteklosti. Glede prihodnjih izdatkov za SV pa je dejala, da se je država obvezala, da bo za obrambo namenjala dva odstotka bruto domačega proizvoda, zato se bosta morala vlada in država potruditi, da to tudi dosežemo.