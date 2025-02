Slovenska vojska (SV) vojaške vaje in usposabljanja prilagaja tudi novi opremi, je na novinarski konferenci SV izpostavil poveljnik sil brigadir Boštjan Močnik. Cilj teh je predvsem usposabljanje za nacionalno obrambo, pa tudi kolektivno v Natu, so navedli. Letos bodo izvedli 111 vaj in usposabljanj, skoraj dve tretjini od teh bo v tujini.

Bistvo SV je urjenje in usposabljanje, kar je ključno za pripravljenost vojaških enot, je na konferenci o letošnjih vojaških vajah SV dejal Močnik. Pripravljenost vojske je po njegovih besedah odvisna od moštva, opreme, urjenja in interoperabilnosti, torej sposobnosti delovanja v vseh pogojih.

"Moja ocena je, da bo Slovenska vojska zaradi pospešene modernizacije in vlaganja v vojaško opremo v naslednjih letih podvržena še hitrejšemu procesu urjenja in usposabljanj, kar bo zahtevalo prilagoditev," je dejal poveljnik sil brigadir Boštjan Močnik. Foto: Ana Kovač

Prispevek k mednarodnemu miru

Konec lanskega leta je slovenska vojska sprejela drugo transportno letalo spartan, letos pa med drugim pričakujejo 79 novih lahkih oklepnih vozil perun. Kot je navedel Močnik, novo opremo uporabljajo tako v Sloveniji kot v zavezništvu, kar razume "kot prispevek Republike Slovenije k mednarodnemu miru".

"Osnovni namen vaj v letu 2025 je usposabljanje za nacionalno obrambo," pa je navedel podpolkovnik Jurij Raduha, odgovoren za sektor načrtovanja in izvajanje vaj sil SV. Seveda pa je po njegovih besedah pomembno, da izvajajo tudi obrambo v okviru Nata ter krepijo obrambno in odvračalno držo vojske.

Virtualni svet



Slovenska vojska v Ljubljani in Mariboru načrtuje tudi vzpostavitev centrov za urjenje vojakov v virtualnem svetu. V ljubljanski vojašnici trenutno poteka testiranje različnih rešitev, ki jih za slovensko vojsko razvija podjetje Guardiaris. Pozitivnih učinkov uporabe virtualnih simulacij je veliko, je na predstavitvi simulacijskega sistema za lahko kolesno vozilo 4x4 Perun dejal pripadnik SV Aleš Kesič.



Na prvem mestu je zagotovo sposobnost uporabe modernih tehnoloških sistemov s strani pripadnikov slovenske vojske, za kar je potrebno usposabljanje. Slovenska vojska pa se med drugim sooča s pomanjkanjem prostora za usposabljanje. "Poligon Poček je premajhen za urjenje uporabe artilerije, protioklepnih sistemov, protizračne obrambe," je poudaril Kesič. Zato je Guardiaris ustvaril virtualno kolje, ki je kopija Počka. "Virtualna simulacija tudi rešuje izziv dragega streliva. Slovenska vojska si ne more privoščiti, da vsak vojak sproži raketo sistema Spyke, ki stane več kot sto tisoč evrov," je razložil Kesič in dodal, da bo zaradi simulatorjev urjenje slovenske vojske tudi veliko bolj prijazno okolju.



V spodnjem video posnetku si lahko ogledate, kako izgleda simulator za lahko kolesno vozilo 4x4 Perun.



Jurij Raduha Foto: Ana Kovač

Raduha je med ključnimi vajami v Sloveniji navedel tradicionalni mednarodni vojaški vaji Jadranski udar 2025 in vajo Zvezda Triglava 25 ter vojaško vajo Sokol 25.

Namen vaje Jadranski udar, ki bo v začetku junija, je urjenje kontrolorjev združenih ognjev, članov poveljstev in urjenje z bojnimi letali, helikopterji in brezpilotnimi sistemi, je dejal poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe polkovnik Janez Gaube.

Janez Gaube Foto: Ana Kovač

Na vaji Jadranski udar bo sodelovalo 30 članic Nata, potekala pa bo na petih lokacijah, in sicer na osrednjem vadišču SV Poček v Postojni, na območju Kamniško-Savinjskih Alp, Slovenj Gradca, Cerkelj ob Krki in širšem območju Kočevja.

Vojaška vaja Zvezda Triglava, ki jo bodo izvedli jeseni, pa bo namenjena usposabljanju poveljstva 132. gorskega bataljona o vojaškem procesu odločanja in vodenja bojnih delovanj. Kot je dejal poveljnik prve brigade SV Gregor Vodeb, bo izjemno zahtevna taktična vaja na nivoju bataljona, ki bo potekala kar 72 ur.

Za vaje in usposabljanja okoli 5,6 milijona evrov

SV bo letos izvedla 37 vojaških vaj v Sloveniji, 49 vaj v tujini, sedem mednarodnih vojaških usposabljanj v Sloveniji in 18 mednarodnih vojaških usposabljanj v tujini. Za vaje in usposabljanja je načrtovanih okoli 5,6 milijona evrov.

Gregor Vodeb Foto: Ana Kovač

Predstavniki SV so načrt vaj in usposabljanj za letos, ki ga je vlada sicer sprejela prejšnji teden, predstavili v vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani. Lani so v vojašnici zaključili predvsem energetsko obnovo in zgradili dodatne garaže, ki že čakajo na nove osemkolesnike, je dejal poveljnik Vodeb. Po njegovih besedah so z obnovo vzpostavili bistveno boljše pogoje za bivanje in delo pripadnikov vojske.

V vojašnici sicer poteka druga faza obnove, v kateri se osredotočajo na obnovo infrastrukture, v tretji fazi, ki je predvidena med leti 2026 in 2028, pa bodo med drugim gradili objekte za nastanitev poveljstva in vojaške policije.