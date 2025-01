Ministrstvo je simulatorje razvilo v okviru raziskovalno-razvojnega projekta TAK-LET-SIM, za njihov razvoj pa je po besedah državnega sekretarja Damirja Črnčeca odštelo 370 tisoč evrov. Danes so v Cerkljah predstavili simulatorja virtualne in mešane resničnosti za letalo PC-9M Hudournik ter simulator virtualne resničnosti za helikopter AS-532 Cougar.

Gre za vrhunec tehnološkega razvoja med simulatorji

Za razvoj simulatorjev so skupaj s podjetjem AFormX potrebovali 15 mesecev. Kot je pojasnil soustanovitelj in generalni direktor omenjenega podjetja Knez, gre po njegovem vedenju za vrhunec tehnološkega razvoja med simulatorji, celo na ravni zavezništva Nato. "Pri njihovem razvoju smo dosegli meje strojne in programske opreme. Višje v tem trenutku ne gre," je dejal.

Od drugih simulatorjev, ki jih uporabljajo v Natu, se po njegovih besedah ločijo v tem, da se pri njih uporablja očala za VR in ne projektorjev, hkrati pa kot prvi omogočajo mešano resničnost, kar pomeni, da jih je mogoče uporabljati za taktično letenje. Podjetje sicer simulatorje razvija že od leta 2016. Med drugim je naredilo 30 simulatorjev za podjetje Pipistrel.

Omogočali jim bodo vadbo in urjenje v varnih simuliranih okoljih

Simulatorje bodo uporabljali piloti 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Po besedah poveljnika brigade Janez Gaubeta jim bodo omogočali vadbo in urjenje v varnih simuliranih okoljih. Hkrati bodo omogočali natančno spremljanje pilotovega napredka.

V 15. brigadi so si po besedah vsebinskega spremljevalca projekta in Gaubetovega namestnika Gregorja Viranta simulatorje želeli že dolgo časa, saj jim bodo omogočili boljše priprave na naloge, ki jih čakajo. "Ko se bomo pripravljali na določeno nalogo, bomo lahko isto nalogo prej odleteli na simulatorju, kar pomeni, da se bomo lahko nanjo bistveno bolje pripravili," je dejal.

Želja je, da bi tovrstni izdelki prišli v serijsko proizvodnjo

Simulatorje bodo zdaj najprej šest mesecev testirali, končen cilj pa je njihova vključitev v proces izobraževanja in usposabljanja pilotov Slovenske vojske.

Raziskave in razvoj so po besedah Črnčeca eno izmed ključnih področij, ki jih podpira ministrstvo. Njihova želja je, da k sodelovanju pritegnejo predvsem slovenska podjetja ter jim tako omogočijo razvoj, promocijo in prodajo na širšem mednarodnem trgu. Želja je tudi, da bi tovrstni izdelki prišli v serijsko proizvodnjo. "S tem ministrstvo slovenskim podjetjem odpira tržišče zveze Nato in Evropske unije, ohranja domače znanje ter skrbi, da mladi ostanejo doma," je dejal.