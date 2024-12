Slovenski vojaki na misijah v tujini opravljajo naloge v podporo mednarodnega miru, varnosti in stabilnosti, je danes v letnem nagovoru pripadnikom Slovenske vojske v tujini povedala predsednica republike in vrhovna poveljnica slovenskih oboroženih sil Nataša Pirc Musar. Poudarila je, da ceni njihova prizadevanja.

"Slovenski vojaki v tujini skrbite, da bi vsi lahko živeli v mirnejšem in varnem okolju," je dejala Pirc Musar, ki je vojake nagovorila skupaj z obrambnim ministrom Borutom Sajovicem in načelnikom Generalštaba Slovenske vojske, generalpodpolkovnikom Robertom Glavašem.

"Vojaki na misijah opravljajo naloge v podporo mednarodnega miru"

Poudarila je, da ceni, da slovenski vojaki na misijah v tujini opravljajo naloge v podporo mednarodnega miru, varnosti in stabilnosti. Pri tem po njenih besedah pomagajo lokalnemu prebivalstvu, usposabljajo varnostne sile, skupaj z zaveznicami odvračajo potencialne grožnje ter krepijo institucije in strukture na različnih območjih, piše na spletni strani urada predsednice.

"S tem se v svetu zmanjšujejo napetosti, krepijo demokratični procesi in institucije – da bi lahko vsi živeli v mirnejšem in varnejšem okolju," je še dejala vrhovna poveljnica, a dodala, da so za trajen mir v svetu potrebna dolgotrajna prizadevanja.

V mednarodnih operacijah in misijah Nata, EU, Združenih narodov in globalne koalicije pri nalogah ohranjanja mednarodnega miru in varnosti sodeluje okrog 300 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske in civilnih strokovnjakov.