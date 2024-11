Kot je ob obisku ladje za medije povedal predsednik Zveze slovenskih častnikov generalmajor ter svetovalec v kabinetu ministra za obrambo Dobran Božič, tokratni prihod omenjene ladje kaže na odlično sodelovanje Slovenije s francosko vojsko in mornarico, ki traja že desetletja. Ob tem je spomnil, da je bila prva vojaška ladja, ki je obiskala Slovenijo pred dvajsetimi leti, prav francoska.

Prav tako je bila francoska mornarica tista, ki je mentorirala slovensko, ko je ta šele začela delati. Božič je francosko-slovensko sodelovanje označil kot sodelovanje dveh držav, ki živita enake vrednote, kot sta zagotavljanje pravne države in človekovih pravic.

Božič: Slovenija je še vedno pomorska država

Ob tem je Božič še spomnil, da so bila obdobja v preteklosti, ko so nekateri zanemarjali pomen mornarice, a da je danes jasno, da je ta pomembna za vsako državo posebej in tudi za Evropsko unijo, saj prav močna mornarica zagotavlja suverenost države. Opozoril je, da je tako tudi s Slovenijo, ki je kljub majhni dolžini obale še vedno pomorska država.

Foto: STA "Trenutno je bistvenega pomena to, da v morje vrnemo ladjo Triglav," je dejal glede slovenske mornarice, za ladjo Ankaran pa dodal, da dobro deluje in da je šlo pri tej za enega najboljših nakupov.

Kapitan francoske patruljne ladje, ki se je v nedeljo zasidrala v koprski luki, Damien Tocquer, je povedal, da je glavna naloga 80-metrske ladje, ki trenutno šteje 98 članov posadke, patruljiranje ob francoski obali, v Evropi in na čezmorskih ozemljih. Posadka ladje pogosto sodeluje na nalogah v podporo miru po vsem svetu, išče in razkriva pa tudi preprodajalce mamil. Tokrat je v Slovenijo priplula naravnost iz Francije, svojo pot po Sredozemskem morju pa bo nadaljevala v sredo. Ime je dobila po slavnem francoskem mornariškem kapetanu Pierru Bouanu, ki je Franciji služil v drugi svetovni vojni.

V teh dneh posadko ladje gostijo tudi pripadniki 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske, ki zagotavljajo varen obisk francoskih kolegov. Foto: STA