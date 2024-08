Hrvaška se oborožuje do zob. To je orožje, za katerega bodo zapravili milijarde evrov.

Za 12 francoskih vojaških lovcev je Hrvaška odštela 1,2 milijarde evrov. Vendar imajo slovenski sosedi še veliko večje načrte pri modernizaciji svoje vojske, močno naj bi oborožili in prenovili tako pehoto – ki naj bi dobila tudi novo brigado – kot tudi mornarico.

Nekateri načrti hrvaške vojske glede novih nakupov orožja so že znani v javnosti. Vendar vlada Andreja Plenkovića pripravlja nov načrt investicij, ki naj bi ga javnosti predstavili še letos, poroča Večernji list. Ta je zato pripravil popis javno znanih in že potrjenih nakupov hrvaške vojske ter tudi neuradni seznam novih investicij.

Skupno naj bi hrvaška vojska v prihodnjih letih za nakupe porabila več kot pet milijard evrov. Hrvaško obrambno ministrstvo ima trenutno proračun v višini 1,2 milijarde evrov (kar je, za primerjavo, za približno 20 odstotkov več kot Slovenija), vendar naj bi v prihodnjih petih letih vsako leto za vojsko porabili tudi do dve milijardi evrov.

Kopenska vojska

Do leta 2028 bo hrvaško podjetje Đure Đaković s pomočjo britansko-ameriškega vojaškega podjetja Bae Systems moderniziralo oklepna pehotna vozila Bradley M2A2 ODS. Vendar, kot poroča Večernji list, namerava hrvaška vojska kupiti vsaj še 100 novih Bradleyev. Hrvati pa so letos že naročili 30 novih Patrij – teh imajo zaenkrat skoraj 170 – ki jih bo tudi proizvajal Đure Đaković.

Hrvaška vojska naj bi kupila tudi novo artilerijo. V načrtih imajo investiranje v samohodne artilerijske sisteme (kalibra 155 mm) in raketne sisteme. Za slednje naj bi izbrali ameriške Himarse, ki so se odlično odrezali v Ukrajini.

Na seznamu sosedov so tudi novi tanki. Teh naj bi potrebovali med 50 in 60. Prvi na seznamu želja hrvaških generalov naj bi bil nemški Leopard A7+.

Milijone naj bi hrvaška vojska zapravila tudi za zračno obrambo. Podrobnosti še niso znane, Večernji list pa poroča, da vojsko zanima predvsem nemški sistem Skyranger 30, ki je zelo priljubljen v Ukrajini.

Zaradi nakupov naj bi hrvaška vojska dobila tudi novo mehanizirano brigado.

Vojaško letalstvo

Eskadrilja vojaških helikopterjev naj bi bila popolnjena do leta 2028. Vendar hrvaška vojska že načrtuje nakupe novih vojaških helikopterjev, ki bodo najverjetneje ameriški. Želje hrvaških generalov naj bi bili Apachi, vendar so ti za hrvaško javno blagajno najverjetneje predragi. Zato naj bi Hrvati kupili rabljene Bell AH-1Z Viper.

Tudi letalstvo načrtuje nabavo zračne obrambe, in sicer naj bi za nov sistem odšteli vsaj 500 milijonov evrov. Po informacijah Večernjega lista je dobavitelj že izbran in naj bi bil znan do konca leta. Največ možnosti se pripisuje francoskemu podjetju MBDA, od katerega je Hrvaška kupila tudi lovce Rafale.

Hrvaška vojska se bo oborožila tudi z brezpilotnimi letalniki, ki jih bo proizvajalo domače podjetje.

Vojaška mornarica

Neuradno je hrvaški minister za obrambo Ivan Anušić po nekaj letih zatišja spet odprl pogovore o izgradnji novih vojaških ladij. Anušić sicer povprašuje po eni vojaški ladji razreda korveta, vendar naj bi bili apetiti hrvaške mornarice veliko večji. Cena nove korvete se vrti okoli 400 milijonov evrov.