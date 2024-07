Da bo obvezno služenje vojaškega roka začelo veljati 1. januarja, je Anušić napovedal konec maja. Za hrvaško nacionalno televizijo HRT je takrat pojasnil, da na začetku še ne bo potekal v polnem obsegu, in dodal, da morajo program še predstaviti vladi.

Služenje bo trajalo od dva do tri mesece

Obvezno služenje vojaškega roka bo po dosedanjih informacijah trajalo od dva do tri mesece. Če bo trajalo dva meseca, bodo naborniki opravili osnovno pehotno usposabljanje, če bi služenje vojaškega roka trajalo tri mesece, pa bi jih v tretjem mesecu poslali na eno od oblik specialističnega usposabljanja v kopenski voski, letalstvu ali mornarici, še piše Novi list.

Usposabljanje bo predvidoma potekalo v vojašnicah v Požegi, Sinju in Kninu. Po odsluženem vojaškem roku pa se bodo naborniki lahko odločili za vrnitev v civilno življenje ali za poklicno kariero v oboroženih silah.

Zavezanci za služenje bodo polnoletni moški

Zavezanci za služenje vojaškega roka bodo polnoletni moški. Vsako leto na Hrvaškem postane polnoletnih od 17 do 18 tisoč moških. Nekateri od njih ne bodo prestali zdravniškega pregleda, nekateri pa se bodo sklicevali na ugovor vesti, zaradi česar na ministrstvu ocenjujejo, da jih bo obvezno vojaško usposabljanje vsako leto opravilo od štiri tisoč do 4.500.

Civilno usposabljanje v vojski, ki ga bodo morali opravljati tisti z ugovorom vesti, bo po pisanju reškega časnika, ki se sklicuje na neuradne informacije ministrstva, daljše od vojaškega usposabljanja. Prek sistema civilne zaščite se bodo usposabljali za ravnanje ob naravnih nesrečah, kot so požari ali poplave, ali pa se bodo naučili osnov prve pomoči.

Na Hrvaškem so obvezno služenje vojaškega roka ukinili leta 2007. Trenutno v tej državi poteka prostovoljno služenje vojaškega roka. Tisti, ki ga opravljajo, so upravičeni do nadomestila v višini 900 evrov na mesec. Nadomestilo bodo po napovedih ministrstva prejeli tudi tisti, ki bodo služili obvezni vojaški rok, a bo najverjetneje nekoliko manjše.