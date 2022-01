Vojaški obvezniki bodo morali spodnje perilo predati naslednikom

Do pred kratkim so vojaški obvezniki spodnje perilo, ki so ga prejeli med služenjem, lahko odnesli domov. Toda pandemija covid-19 je z zaprtjem tovarn in transportnimi težavami resno zmanjšala količino zalog.

Prostovoljni ukrep, ki naj bi zdaj postal obvezen

Norveška vojska je tako lani pozvala nabornike, naj vrnejo spodnje perilo za ponovno uporabo. Sprva prostovoljen ukrep naj bi zdaj postal obvezen.

"Zdaj, ko smo se odločili, da bomo ta del paketa ponovno uporabili, bomo lahko imeli v obtoku večjo količino opreme in povečali zmožnosti njene dostave. Na zalogi je imamo premalo," je dejal tiskovni predstavnik vojske za logistiko Hans Meisingset.

"Perilo je oprano, očiščeno in pregledano. To, kar distribuiramo, je v dobrem stanju," je dejal.

Služenje vojaškega roka obvezno, a vpokličejo le okrog 8.000 najbolj motiviranih

Predstavnik nabornikov Eirik Sjohelle Eiksund je medtem opozoril na nenehno pomanjkanje opreme, ki bi lahko vplivalo na operativne zmogljivosti. "Resno pomanjkanje opreme in oblačil lahko potencialno vpliva na operativno pripravljenost in v najslabšem primeru na varnost vojaka," je povedal.

Na Norveškem, ki varuje severne meje Nata, je služenje vojaškega roka sicer obvezno, vendar vojska vsako leto v svoje vrste pozove le okoli 8.000 najbolj motiviranih fantov in deklet, še poroča AFP.