Policija preverja kriminalista, ki je kupil nepremičnino od člana Kavaškega klana

"Policija je ugotovila, da je eden izmed uslužbencev policije kupil nepremičnino in v zvezi s tem poteka notranjevarnostni postopek. Več informacij zato ne moremo posredovati," nam je na naše poizvedovanje odgovoril Drago Menegalija, predstavnik Policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete.

Ljubljanski kriminalist Sebastjan P. sicer po navedbah slovenske policije ni bil vpleten oziroma vključen v preiskave policije, usmerjene proti delovanju Kavaškega klana.

Ko smo Sebastjana P. poklicali po telefonu se je sicer oglasil, a po naši predstavitvi zvezo prekinil.

V Sloveniji aretacije maja lani

Slovenska policija je v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi močno prepredene lovke Kavaškega klana v Sloveniji presekala maja lani, ko so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) skupaj s policijskimi specialci na območju Ljubljane, Kranja, Maribora in Kopra opravili 23 hišnih preiskav in aretirali več osumljenih.

Tožilec Specializiranega državnega tožilstva (SDT) je nato oktobra lani zoper 24 obtoženih iz slovenskega dela narkokartela vložil 490 strani dolgo obtožnico. Med njimi je bil tudi Drejc Kovač, ki so ga v klanu klicali Hajro ali Hajro Pekar. Tožilec mu očita, da je od novembra 2018 do sredine maja lani, ko je policija v Sloveniji aretirala večino članov slovenske podružnice Kavaškega klana, deloval kot kurir.

Je Kovač umoril Božića?

Po neuradnih informacijah bi lahko bil 34-letni Kovač iz Kranja vpleten tudi v umor Danijela Božića, ki so ga decembra 2019 našli mrtvega v okolici Kranja. 35-letni Božić je umrl zaradi nasilnega dejanja dobra dva tedna po izginotju v Ankaranu. Policija je ob njegovem izginotju obravnavala kaznivi dejanji nasilništva ter nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem. Istega dne je policija tudi prijela 29-letna državljana Slovenije in Črne gore, za oba je preiskovalni sodnik tedaj odredil pripor.

Iz tožilstva odtekali podatki o balkanski mafiji

Kovač in še štirje drugi člani so se majski aretaciji izognili zaradi izdaje, ki je prišla od uslužbenke SDT. To je bila Tanja T., ki je opravljala delo vpisničarke na tožilstvu in je prek posrednika kriminalno združbo posvarila, da jim grozijo hišne preiskave in aretacije. Podatke naj bi posredovala svojemu partnerju, on pa naprej posameznikom iz kriminalnega podzemlja, ki so se zaradi izdaje iz hiše tožilstva lahko na udarec policije pripravili ali se celo skrili pred njo, je poročal Večer. To je uspelo tudi Kovaču, še vedno pa so na begu Blaž Kadivec, Luka Arapović, Mladen Samardžija in Mišo Krčič.

Tanja T. naj bi jim zaupne podatke izdajala v zameno za nagrado, denar ali materialne dobrine. Policija jo je na podlagi prikritih ukrepov aretirala 10. novembra lani na njenem delovnem mestu in jo priprla. Prejela je izredno odpoved delovnega razmerja. Na ljubljanskem sodišču zoper njo poteka sodna preiskava.

Kovača ujeli prek nadzora družinskih članov

Kovač je drogo hranil v najetem skladišču v Naklem, kamor so jo člani klana dostavljali iz Španije in Nizozemske. Od tod so jo prek kurirjev razpošiljali kupcem po Sloveniji in sosednjih državah.

Po navedbah časnika Večer je slovenska policija lokacijo skrivanja Kovača ugotovila tako, da je nadzirala njegove družinske člane. Ko so ga ti za božične praznike obiskali v Zadru, so izvedeli natančno lokacijo njegovega skrivališča. O tem naj bi obvestili hrvaško policijo, ta je Kovača aretirala in ga izročila Sloveniji.

Kovač je bil zaradi trgovanja z drogo pred leti v Šibeniku že obsojen na leto in štiri mesece zapora.

Za boj proti organiziranemu kriminalu prejel 15 tisočakov

Kriminalist Sebastjan P. je med drugim leta 2017 sodeloval v projektu Twinning v Srbiji. Twinning je kratica za tesno medinstitucionalno sodelovanje, ki je eden od mehanizmov za izvajanje usmerjene finančne pomoči državam in ključni instrument za razvoj usposobljenosti javne uprave države. Za nasvete Srbiji, kako se boriti proti organiziranemu kriminalu, je od slovenske vlade prejel 15 tisoč evrov honorarja.