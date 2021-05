Srbski kriminalci iz svojih žrtev delali čevapčiče. Jedli so jih z gorčico in čebulo. #video

V zgornjem videoposnetku, ki ga je objavilo ministrstvo za notranje zadeve Srbije, si lahko ogledate hišo groze, kjer je srbska kriminalna združba mučila ljudi, njihova telesa zmlela in naredila čevapčiče. Te so potem na žaru spekli in nekatere tudi sami pojedli.

"Nikjer na svetu se ne boste skrili pred odgovornostjo za svoje ostudne zločine," je pripadnikom srbskega kriminalnega klana Veljka Belivuka in Marka Miljkovića ter glavnemu šefu Radoju Zvicerju sporočil srbski predsednik vlade Aleksandar Vučić, poroča srbski medij Kurir. Kot je v intervjuju za Prva TV sporočil Vučić, ima policija dokaze, da so člani Belivukovega klana trupla svojih žrtev zmleli in iz njihovega mesa delali čevapčiče.

Dokazi v pametnih telefonih

Policija je v preiskavi kriminalne združbe, ki se je začela že pred meseci, našla tudi video- in fotografske posnetke omenjenih zločinov v pametnih telefonih. Belivuk in njegovi sodelavci so se snemali, kako sekajo dele telesa žrtev, meljejo meso in delajo čevapčiče. Te so potem Zvicerju, ki je bil v času zločinov v Črni gori, pošiljali v posebnih prenosnih hladilnikih.

Zvicer je po poročanju Kurirja čevapčiče pekel na svojem žaru. Večino jih je sicer dal svojim psom, čevapčiče, narejene iz njegovih največjih sovražnikov, pa naj bi tudi sam pojedel. Skupaj s čebulo in gorčico.

Obstajali naj bi tudi posnetki, tako Vučić, na katerih so človeško meso jedli tudi drugi pripadniki združbe, saj naj bi s tem dokazali zvestobo svojim šefom. Policija je še več dokazov o grozodejstvih našla v hiši v vasi Ritopek, ki jo lahko vidite v zgornjem videoposnetku. V hiši so našli tako DNK večjega števila žrtev kot tudi naprave, ki so jih kriminalci uporabljali za mučenje in mletje mesa žrtev.

Žrtve mučili pred usmrtitvijo

Kriminalci so svoje žrtve pred usmrtitvijo mučili, je pojasnil Vučić. Od rezanja tetiv, zabijanja žebljev v kolena in lobanje do rinjenja večjih predmetov v telesne odprtine. Po besedah Vučića so žrtve bile predvsem pripadniki drugih klanov, s katerimi so bili mučitelji v vojni zaradi prevlade na trgu prepovedanih substanc.

V spodnji fotogaleriji si lahko ogledate orožje in drogo, ki jih je srbska policija zaplenila v eni izmed akcij proti srbskemu klanu.

Šef kriminalcev se skriva v Južni Ameriki

Slike obglavljenih teles žrtev, ogromnih količin orožja in kriminalcev so že nekaj tednov v ospredju srbskih medijev. Ko je na novinarski konferenci v začetku maja Vučić predstavil prve ugotovitve o storjenih grozodejstvih, je poudaril, da so se v vladi odločili za razkritje tudi najobčutljivejših dokazov zaradi nepredstavljive grozovitosti storjenih zločinov. Šef kriminalne združbe Zvicer je medtem sicer pobegnil v Južno Ameriko, vendar, kot poudarja Vučić, srbske policije to ne bo ustavilo.