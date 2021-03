V Srbiji spet razveljavili sodbo Kristijanu Kameniku

Sodba srbskega sodišča, na katerem so Kristijana Kamenika leta 2016 na že tretjem sojenju ob njegovi odsotnosti obsodili na leto in devet mesecev zapora ter na deset let izgona iz države po prestani kazni, ker naj bi leta 2004 v njihovo državo pretihotapil 576 gramov heroina iz Slovenije, je razveljavljena, danes poročajo Večer in Slovenske novice.

O razveljavitvi sodbe Kristijanu Kameniku sta poročala časnika Večer in Slovenske novice. Srbsko vrhovno sodišče je namreč ugodilo pritožbi Kamenikovega zagovornika Ivana Bajazita, ki je vztrajal, da Slovencu ne bi smeli soditi v njegovi nenavzočnosti. Kamenik je bil v Srbiji pred tem že dvakrat obsojen na zaporno kazen, a sta bili obe sodbi razveljavljeni, poroča STA.

Ko so mu začeli za omenjeno zadevo soditi tretjič, pa je bil Konjičan na prestajanju osemletne zaporne kazni v Italiji, kjer so ga maja 2016 ujeli s 47 kilogrami kokaina v vozilu. Iz italijanskega zapora so ga pogojno izpustili pred kratkim. Očitno se je Konjičan iz Italije odpravil v Srbijo, tam pa so ga na podlagi tiralice aretirali na mejnem prehodu Batrovci in ga odpeljali v zapor v Sremsko Mitrovico.

Po navedbah Večera je Kamenikov odvetnik Bajazit povedal, da na pisni sklep še čaka in da ima tožilstvo možnost pritožbe, a je presodil, da se zoper takšno odločitev ne bodo pritožili. "Če se bodo moja predvidevanja uresničila, bo Kamenik v ponedeljek, ko mu tudi sicer poteče preostanek kazni, izpuščen iz zapora. Ali bo ostal v Srbiji ali se bo morebiti vrnil v Slovenijo, pa ne vem. Čakava namreč na pravnomočno odločitev sodišča, ki jo pričakujeva v začetku prihodnjega tedna," je dejal Bajazit.

Kamenika čaka novo sojenje za umor v Tekačevem

Leta 1997 so Kameniku sodili, ker naj bi marca pred 24 leti v Tekačevem ustrelil 73-letnega Štefana Poharca in njegovo 75-letno ženo Frančiško ter njuni podnajemnici 36-letno Heleno Krušlin in njeno 17-letno hčer Viktorijo. Decembra leta 1999 je bil Kamenik za štirikratni umor v Tekačevem obsojen na 20-letno zaporno kazen. Ta sodba je bila nato razveljavljena, na ponovljenem sojenju je bil Kamenik oproščen, leta 2007 bi se moralo začeti še tretje sojenje, ki pa se ni začelo, saj je pristal v tujih zaporih.

Kamenika tako na celjskem okrožnem sodišču spet čaka sojenje za umor v Tekačevem in sojenje zaradi povezave s preprodajo drog v kriminalni združbi. Preprodajalce drog naj bi pred 21 leti po mobilnem telefonu Kamenik vodil kar iz pripora, kjer je bil zaprt zaradi omenjenega umora v Tekačevem.

Prvi epilog je bil že leta 2002, ko je sodišče druščino preprodajalcev mamil obsodilo na večletne zaporne kazni. A je sodbo višje sodišče pozneje razveljavilo. Na ponovnem sojenju so člane združbe leta 2012 znova obsodili na zaporne kazni, Kamenik pa je edini, ki krivde iz obtožnice ni priznal in je na predobravnavnem naroku novembra leta 2015 dejal, da ni kriv.