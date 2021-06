740 kilogramov kokaina je v Slovenijo tihotapil črnogorski ljudožerec

Mednarodna akcija proti organiziranemu kriminalu pod vodstvom ameriškega FBI, poimenovana Trojanski konj, je dodatno načela že dodobra razbite operacije črnogorskega kriminalnega Kavačkega klana pod vodstvom Radoja Zvicera. Posledica akcije Trojanski konj je bilo tudi včerajšnje odkritje pošiljke kokaina v vrednosti med 90 in 100 milijoni evrov, ki je bila na poti v Slovenijo, poročajo srbski mediji. Koper, kamor je bil kokain namenjen, je bil mišljen le kot vstopna točka za Evropo. Prepovedana droga bi po načrtih iz Slovenije svojo pot nadaljevala v druge države Zahodne Evrope.

Trojanski konj

V mednarodni akciji Trojanski konj je bilo v zadnjih dneh v 17 državah aretiranih 800 oseb, zaseženih 32 ton različnih prepovedanih substanc in 48 milijonov dolarjev v različnih valutah, tudi v kriptovalutah. Akcijo je vodil ameriški FBI, ki je pred leti razvil posebno aplikacijo za pametne telefone za varno komuniciranje in jo prikrito ponudil različnim kriminalnim organizacijam, ki so jo pričele intenzivno uporabljati. FBI je tako dobil dostop do vseh podatkov kriminalnih združb, na podlagi katerih so tudi izvedli aretacije.