Vodstvo slovenske celice klana črnogorskega ljudožerca na begu

Pri 19 slovenskih državljanih so slovenski policisti 14. in 15. maja opravili hišne preiskave zaradi sodelovanja s črnogorskim Kavačkim klanom. Našli so večje količine droge in denarja. Enajst oseb je bilo pridržanih, vodstvo slovenske celice klana pa je še na begu. Kavački klan ima sicer celice v skoraj vseh državah Evropske unije in močne povezave z južnoameriški karteli, so potrdili pri slovenski policiji.

Oseminštiridest oseb se je v zadnjem letu v Sloveniji zaradi sodelovanja s črnogorskim Kavaškim klanom znašlo na tnalu slovenske policije, ki je skupaj s policijami drugih držav in Interpola od junija lani izvajala preiskavo. Zato so 14. in 15. maja slovenski policisti opravili 23 hišnih preiskav v Ljubljani, Kopru, Mariboru in Kranju.

Zasegli so nekaj kilogramov različnih prepovedanih substanc in za 200 tisoč evrov gotovine. Enajst oseb so pridržali, šest oseb je ostalo v priporu. Osumljenim pa očitajo 75 kaznivih dejanj, povezanih z drogo, in šest kaznivih dejanj, povezanih z orožjem. Na vprašanje, ali so pripadniki slovenske celice povezani z grozodejstvi, ki jih srbska policija očita črnogorskemu klanu, slovenska policija odgovarja, da jih zaradi takih zločinov ne preiskujejo.

Kavački klan iz Črne gore je v ospredju medijev iz držav zahodnega Balkana zadnje tedne, odkar je predsednik Srbije Aleksandar Vučić razkril, da je njegov vodja Radoje Zvicer iz svojih sovražnikov delal čevapčiče in jih tudi jedel.

Zaslužili vsaj dva milijona evrov

Od osumljenih oseb jih ima 25 slovensko državljanstvo, preostali pa so tujci. Pet osumljencev, med katerimi je tudi vodstvo slovenske celice, je že dalj časa na begu. Za izmikanje policiji uporabljajo tudi ponarejene dokumente. Po ugotovitvah policije so osumljeni, ki so se ukvarjali s pridelavo drog in trgovino s temi ter orožjem, zaslužili vsaj dva milijona evrov.

Za nezakonite posle naj bi kriminalci uporabljali neznano število podjetij, ki so jih registrirali v Kopru. Finančna preiskava še traja, saj želi policija nelegalno pridobljeno premoženje zapleniti. Osumljenim grozi od pet do deset let zapora zaradi poslov z drogo, za trgovino z orožjem pa od enega do 10 let zapora.

Hierarhična struktura

Slovenska celica je bila zelo dobro organizirana, je razkrila policija. Vsak član celice je imel natanko določene naloge, od ustanavljanja in vodenja gospodarskih družb do novačenja novih članov. Struktura je bila hierarhična, razmerja med člani so bila formalizirana in natančno urejena. Za komunikacijo so uporabljali aplikacijo kanadskega podjetja, imenovano Sky, ki uporabnikom omogoča varno komuniciranje prek mobilnih naprav. Aplikacija je že nekaj let pod drobnogledom različnih organov pregona po vsem svetu, saj je priljubljena pri številnih kriminalnih organizacijah.

Droga, orožje …

Slovenska celica je skrbela predvsem za transport droge in orožja. Droga je potovala iz Španije in Nizozemske v Slovenijo, od koder je nadaljevala pot v Italijo, Hrvaško, Avstrijo in Nemčijo. Orožje pa je potovalo predvsem iz Slovaške v Slovenijo in naprej v države zahodnega Balkana. Slovenski del klana je prek Slovenije pretihotapil vsaj 790 kilogramov kokaina, več ton marihuane, 96 kilogramov hašiša in 30 litrov kemikalij za proizvodnjo amfetaminov. Po podatkih slovenske policije je slovenska celica opravila vsaj za 5,6 milijona evrov kriminalnih poslov.