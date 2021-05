Slovenski klan kriminalcev črnogorskega ljudožerca pretihotapil za milijone evrov droge

790 kilogramov kokaina, tone marihuane, orožje … To o delovanju slovenske veje srbske in črnogorske kriminalne združbe, ki jo vodi Radoje Zvicer, po poročanju črnogorskega medija Vijesti razkrivajo dokumenti slovenske policije.

Leta 2018 je Filip Vrzić v Sloveniji začel slovensko vejo srbsko-črnogorskega kriminalnega klana, znanega kot kavački klan, poroča črnogorski medij Vijesti. Kavački klan je v ospredju medijev iz držav zahodnega Balkana zadnje tedne, odkar je predsednik Srbije Aleksandar Vučić razkril, da je njegov vodja Radoje Zvicer iz svojih sovražnikov delal čevapčiče in jih tudi jedel.

Droga, orožje …

Vrzić je po navodilih svojih šefov skrbel za prevoz droge v Španijo, od koder je ta potovala v druge evropske države. Drogo so kriminalci tako prodajali v Sloveniji, Italiji in Avstriji, iz Španije pa neposredno v Nemčijo in na Nizozemsko. Slovenski del klana je prek Slovenije pretihotapil vsaj 790 kilogramov kokaina, več ton marihuane, 30 litrov kemikalij za proizvodnjo amfetaminov in večje količine orožja. Slovenska policija na novinarska vprašanja Vijesti zaradi poteka preiskave ni odgovorila in ni potrdila ali zanikala navedb.

Podjetja registrirali v Kopru

Slovenski del klana je tudi poskrbel, da je v nasprotni smeri potoval denar. Tako naj bi iz Španije v Beograd pretihotapili vsaj 5,6 milijona evrov gotovine. Za nelegalne posle naj bi kriminalci uporabljali neznano število podjetij, ki so jih registrirali v Kopru. Po dokumentih slovenske policije je slovenski del klana samo od 8. decembra 2019 do julija 2020 pretihotapil za 3,8 milijona evrov droge.

Policija aretirala več deset članov ljudi

Dokumenti slovenske policije, ki jih je pridobil medij Vijesti, so tudi temelj za hišne preiskave in aretacije, o katerih smo poročali včeraj. Slovenska policija ima na seznamu skoraj 60 oseb, ki naj bi sodelovale s kriminalno združbo ali bile njen del.