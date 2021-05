Policija aretirala več deset članov slovenskega dela kriminalne združbe

Kot poroča Večer, se je zaradi trgovanja z drogo in orožjem v lovke slovenske policije nedavno ujelo skoraj 60 osumljencev, domnevnih članov zelo dobro organizirane mednarodne hudodelske združbe Kavački klan, ki izvira iz Črne gore, deluje pa tudi v Srbiji in širše po Evropi.

Slovenska mreža delovala od leta 2018

Po trditvah policije in specializiranega državnega tožilstva (SDT) je nedavno razbita slovenska mreža Kavačkega klana delovala od leta 2018. Slovenska policija jim je v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi močno prepredene lovke presekala pred dobrim tednom, ko so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada skupaj s policijskimi specialci na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Maribor in Koper opravili 23 hišnih preiskav in aretirali več osumljenih, piše Večer.

Večina ovadenih se bo smela braniti s prostosti, šesterica, ki naj bi bila blizu vrhu Kavačkega klana, pa je morala v pripor. Informacij o tem, ali so preiskovalci pri hišnih preiskavah osumljenim zasegli drogo, orožje in denar, policija zaradi interesa preiskave ne razkriva, po neuradnih informacijah Večera pa naj bi slovenska izpostava razvpitega klana tri leta iz Nizozemske in Španije tedensko vozila po več kilogramov različnih drog.