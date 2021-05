Srbski ljudožerec, ki ga pred policijo čuva Tito: Nisem jedel čevapčičev iz ljudi

Domnevni vodja kavaškega klana Radoje Zvicer, ki se pred srbsko policijo skriva v Južni Ameriki, se je javnosti javil prek svojega odvetnika. Trdi, da so vse navedbe srbske policije in srbskega predsednika vlade Aleksandra Vučića neresnične.

"Ni res, da sem jedel čevapčiče iz ljudskega mesa," je prek svojega odvetnika sporočil Radoje Zvicer, poroča srbski medij Kurir. Zvicer obtožbo o ljudožerstvu smatra za žalitev njega in njegove družine. "Zvicer je družinski človek in poštena oseba," je izjavil njegov odvetnik, ki ob tem s prstom kaže na kriminalca Veljka Belivuka (za katerega srbska policija trdi, da je pravzaprav delal za Zvicerja) in poudarja, da se je njegov klient po krivem znašel v postopkih proti srbskim kriminalnim klanom.

Pred policijo Zicerja varujejo južnoameriški karteli

Srbska policija je za Zvicerjem razpisala mednarodno tiralico, ker naj bi prek BiH pobegnil v Južno Ameriko. Pomoč naj bi mu nudila narkokralja Srb Dejan Stojanović Keka in kriminalec, znan kot Tito, poroča Kurir. Oba naj bi bila tesno povezana z narkokarteli iz Kolumbije in Peruja, ki naj bi Srbe v Evropi oskrbovali s kokainom. Za Slovenijo je zanimiv predvsem Tito, ki naj bi po poročanju bošnjaških medijev prihajal iz BiH, medtem ko mu srbski mediji pripisujejo srbsko narodnost. Tito naj bi skupaj s svojimi sodelavci in partnerji denar iz kokainskih poslov v preteklosti pral tudi prek dveh podjetij v Sloveniji, so poročali bošnjaški mediji.

Kdo je Radoje Zvicer?

Prvič se je v javnosti Zvicer pojavil leta 2017, ko se je na YouTubu znašel posnetek s podrobnostmi o kavaškem klanu. Zvicer je v videu po poročanju srbskega medija Novosti prvič omenjen kot vodja kavaškega klana. Več podrobnosti o njegovem življenju ni znanih, po poročanju medijev je Zvicer sicer imel večje število aliasov in potnih listov različnih držav. Star naj bi bil okoli 40 let.

Žena Zvicerja vsaj dvakrat v strelskih obračunih

Večkrat se je v medijih pojavila tudi žena Zvicerja Tamara, ki je lani v Ukrajini v mafijskem obračunu s pištolo branila svojega moža. Tamara je po podatkih črnogorske policije leta 2016 v Črni gori skoraj postala žrtev mafijskega spopada. Kje se trenutno nahaja Tamara Zvicer, ni jasno. Srbski mediji poročajo, da naj bi ostala v regiji Zahodnega Balkana in da ni sledila svojemu možu v Južno Ameriko.