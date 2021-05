Filmska akcija policije: aretirali sodelavce srbskega ljudožerca #video

Srbska policija je aretirala šest pripadnikov kriminalnih klanov, ki naj bi jih vodil Radoje Zvicer, poročajo srbski mediji. Kot razkriva posnetek aretacij, ki ga je v javnost dala srbska policija, so osumljencem odvzeli prostost tako v njihovih domovih kot na javnih mestih.

Enega izmed kriminalcev so aretirali tudi v dvorani Partizana. Večina osumljencev je rojenih okoli leta 2000, kar pomeni, da so v povprečju stari 20 let. Med aretacijami je policija zaplenila večjo količino orožja in prepovedanih substanc.

Vučić proti Zvicerju

Srbska policija je kriminalne združbe, ki naj bi jih vodil Radoje Zvicer, začela preiskovati že pred meseci, v zadnjih tednih pa se vrstijo aretacije in hišne preiskave. Podrobnosti brutalnosti Zvicerja in njegovih kolegov je javnosti v intervjuju za srbsko televizijo ta teden razkril kar srbski predsednik Aleksander Vučić, ki je kriminalcu sporočil, da naj ga ubije ali pa bo naredil vse, da Zvicer pristane v zaporu in odgovarja za svoje zločine. Po trditvah Vučića naj bi Zvicer s sodelavci med drugim mučil svoje nasprotnike pred usmrtitvijo, njihova trupla pa zmlel in iz njih delal čevapčiče. Te naj bi tudi sam jedel.