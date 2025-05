V Beli hiši in med visokimi uradniki tajnih služb je izbruhnil pravi preplah. Ves ta strašni aparat je bil v hipu na nogah. Še posebej potem, ko je Donald Trump na kanalu Fox News jasno in glasno in zelo prepričano trdil, da je to šifra za atentat nanj: "Vsak šolar ve, kaj pomeni ta številka!"

Ustrelila psa in kozo

In ker se je oglasil šef, so se morali tudi vsi njegovi podrepniki, ki v nobeni resni državi s svojo nesposobnostjo ne bi prilezli tako daleč. Kristi Noem, ministrica za domovinsko varnost, ki je kot guvernerka Južne Dakote lastnoročno ustrelila svojega neposlušnega psa in ostarelo kozo, zaradi česar se je nad njo zgražalo pol ZDA, je dejala, da so tajni agenti Comeya zaradi klica k umoru že obiskali na domu. Tulsi Gabbard, direktorica nacionalne obveščevalne agencije, je odločno prikimala, da bi Comey moral že danes končati za rešetkami. Kash Patel, zdajšnji direktor FBI, pa je dodal, da se s tem zdaj ukvarjajo tajne službe, FBI pa da jim bo pri tem nudila vso podporo.

Zakaj tak preplah v vrhovih ameriških obveščevalcev? Zaradi po svoje res neverjetne kombinacije številk. Šifro 86 so v ameriških restavracijah v tridesetih letih uporabljali kot nekakšno pokrajševalnico, ko je nečesa zmanjkalo, pa tudi takrat, ko je bilo treba kakšnega razgrajača odstraniti in vreči na ulico. V novejših časih ta šifra pomeni, kot trdi Mirriam-Webster, najstareši založnik slovarjev v ZDA, tudi ubiti. Eliminirati. In ker je Comey zraven 86 dodal še številko 47, Trump pa je zdaj 47. ameriški predsednik po vrsti, je bila stvar za obveščevalske kroge v hipu jasna.

Trump je odstavil Comeya

V svoji protiteroristični paranoji, ki v ZDA še vedno ni ponehala, so se prsti vseh v hipu uperili v Comeya. Prav nihče pa se ni denimo ukvarjal z mladeničem, ki je nedolgo tega z bombo napadel kliniko za zdravljenje neplodnosti v Palm Springsu na Floridi. To je storil zato, ker je bil v to življenje, kot je zapisal v svojem manifestu, rojen brez svojega soglasja ...

Jamesa Comeya je Donald Trump s položaja direktorja FBI odstavil leta 2017, potem ko je to ustanovo vodil že štiri leta. To je storil zaradi njegove preiskave ruskega vmešavanja v predsedniške volitve 2016. Ob alarmu, ki je nastal, je Comey dejal, da se sploh ni zavedal, kakšen vihar bo povzročil s svojim sestavljanjem števil. Ker je sam odločno proti nasilju, je fotografijo šifre, sestavljene iz školjk, s tako močnim političnim sporočilom, takoj odstranil z instagrama. In zavrnil očitke, ne le predsednika, ampak tudi njegovega najstarejšega sina Donalda Trumpa ml., da je šlo za klic k umoru.

Donald Trump in James Comey Foto: Reuters

86 razlag pomena številke 86

V Združenih državah obstaja neskončno število razlag o izvoru šifre 86. Večina jih meni, da se je rodila v času prohibicije, ko so lastnika, ki ni upošteval prepovedi prodaje alkohola, vrgli iz lokala na Barrow Street št. 86. V St. Louis Magazinu so šli še korak dlje in v obširnem članku pojasnili, da obstaja vsaj 86 razlag za pomen te številke. Standardna vrata so bila nekoč visoka 8 čevljev in 6 palcev. Če je bilo torej treba nekomu pokazati izhod, si kriknil 86 in stvar je bila opravljena. V času gospodarske krize v tridesetih letih so se pred kuhinjami za reveže vselej vile dolge vrste čakajočih. V kotlih je bilo običajno za 85 skodel juhe. Kdor je bil torej 86., je ostal brez nje. V znani newyorški restavraciji Delmonico so gostje najraje naročali slastni zrezek, ki je bil na meniju pod številko 86.

V filmski industriji so svetlobne filtre označevali s številkami. Najtemnejši je nosil številko 85. Nekakšen mitični filter 86 je torej pomenil popolnoma temo. Ki je vladala tudi v grobovih. Standardna globina grobov je v ZDA namreč nekoč znašala 86 palcev. In če si torej nekomu omenil to številko, je to pomenilo smrt.

Destrukcija države

Razlag je torej v resnici neskončno. In s takšnimi temami se zdaj ukvarja oblast, namesto da bi poskušala ustaviti destrukcijo države in laži, ki jih širi predsednik. Prav te dni je bil v predstavniškem domu (zdaj je na vrsti še senat) sprejet proračun, ki dramatično posega v socialne pravice Američanov. Zlasti najrevnejših. Za zdravstvo bo na primer na voljo kar 715 milijard dolarjev manj.

Tristo milijard dolarjev manj bo dobil tudi program za dodatno pomoč v prehrani. Ekonomist Robert Reich je izračunal, da bodo Američani, ki zaslužijo manj kot 17.000 dolarjev na leto, zdaj tu izgubili najmanj tisoč dolarjev pomoči. To bo zanje strahoten udarec. In darilo za 0,1 odstotka najbogatejših, kjer bo vsak zaradi teh rezov privarčeval najmanj 390.000 dolarjev na leto. Socializem za bogate torej in kapitalizem za reveže.

Beli farmarji in mrtveci iz Konga

In laži za vse po vrsti. Na srečanju s predsednikom Južne Afrike Cyrilom Ramaphoso ta teden je Donald Trump v ovalni pisarni, kjer je nekaj mesecev nazaj pred vsem svetom surovo napadel ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, brez vsakršnega sramu ponavljal besednjak ameriških sužnjelastnikov iz 19. stoletja, ko je lažno vztrajal, da se nad belimi Južnoafričani dogaja genocid. Ta teorija zarote med delom prebivalstva Južne Afrike kroži že vse od leta 1994, ko je bilo tam s prihodom Nelsona Mandele na oblast konec apartheida.

Govoril je, da so umori belcev dokaz za etnično čiščenje, čeprav so beli farmarji sami izračunali, da poboji belcev predstavljajo samo en odstotek vseh umorov v državi. In sam sebe je postavil na laž tudi tedaj, ko je kazal slike ljudi, ki odnašajo trupla, položena v plastične vreče. Analiza fotografij je pokazala, da te fotografije niso iz Južne Afrike, ampak pravzaprav iz Gome v Demokratični republiki Kongo. Na njih so humanitarni delavci, ki pokopavajo mrtve, padle v tamkajšnjih spopadih.

O takšnih uničujočih potezah in nesmislih, ki ZDA spreminjajo v "malopridno in propadlo državo", kot je nekoč George Bush etiketiral nasprotnike z "osi zla" in njihove zaveznike, bi morali torej razpravljati v Washingtonu, ne pa o šifri 8647, na katero je Trumpov krog tako srdito očitno opozarjal zgolj zato, da bi pozornost javnosti usmeril proč od pravih problemov.

Foto: Siol.net

Kolumne izražajo osebna stališča avtorjev in ne nujno tudi uredništva Siol.net.