Na obzorju zgodovinski sporazum: Putin bo najbolj trpel!

Indija in ZDA sta na robu zgodovinskega trgovinskega sporazuma, ki bi lahko spremenil svetovne trende, poroča CNBC.

Indija in ZDA se bližata dolgo odlašanemu trgovinskemu sporazumu, ki bi znižal ameriške tarife na indijski izvoz s 50 na 15 do 16 odstotkov. Sporazum bi lahko postopoma zmanjšal tudi uvoz ruske surove nafte v Indijo.

Trump: Modi je zagotovil, da bodo omejili nakup nafte iz Rusije

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da se je v torek pogovarjal z indijskim premierjem Narendro Modijem, predvsem o trgovini. Dejal je, da je bila del njunega pogovora tudi energetika in da mu je Modi zagotovil, da bo Indija omejila nakup nafte iz Rusije.

"Ne bo kupil veliko nafte iz Rusije. Želi si, da se ta vojna konča, prav tako kot jaz. Želi si, da se vojna med Rusijo in Ukrajino konča," je dejal Trump. Hkrati je zagrozil, da bo New Delhi še naprej plačeval ogromne tarife, če tega ne bo storil.

Ruska nafta je bila ena od spornih tem v dolgotrajnih dvostranskih trgovinskih pogovorih med ZDA in Indijo. Trump je avgusta uvedel dodatne 25-odstotne carine na izvoz iz Indije kot "kazen" za nakup ruske nafte, s čimer je skupne carine zvišal na 50 odstotkov in obrnil odnose med državama.

Modi: Naj naši dve demokraciji še naprej osvetljujeta svet z upanjem

Tudi Modi je potrdil, da sta se pogovarjala, vendar ni navedel podrobnosti o temah razprave. "Hvala, predsednik Trump, za telefonski klic in tople pozdrave za Diwali," je Modi zapisal na platformi X, pri čemer se je skliceval na hindujski festival luči, ki so ga praznovali v ponedeljek.

"Na tem prazniku luči naj naši dve veliki demokraciji še naprej osvetljujeta svet z upanjem in se enotno borita proti terorizmu v vseh njegovih oblikah," je dodal.

Kaj bi vključeval sporazum?

Indija bi lahko v okviru pogovorov z Washingtonom dovolila večji uvoz gensko nespremenjene ameriške koruze in sojine moke. Sporazum bi lahko vključeval tudi mehanizem za redni pregled tarif in dostopa do trga. Sklenitev dvostranskega trgovinskega sporazuma bo verjetno objavljena na vrhu ASEAN ta mesec, so še navedli mediji.

Obe strani sta se na februarskem srečanju dogovorili, da bosta do leta 2030 povečali dvostransko trgovino na 500 milijard dolarjev, preden so pogovori propadli, saj Indija domnevno ni pristala na razširitev dostopa do svojega obsežnega kmetijskega in mlečnega sektorja.

Odnosi med ZDA in Indijo so se še dodatno poslabšali, ko se je Modi prejšnji mesec v Pekingu srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in kitajskim predsednikom Ši Džinpingom, s čimer je Trumpu pokazal pripravljenost Indije, da okrepi vezi z Moskvo in jih ne prekine.

Indija je drugi največji kupec ruske nafte

Indija je od začetka vojne v Ukrajini leta 2022 postala drugi največji kupec ruske surove nafte na svetu, takoj za Kitajsko, saj je v prvi polovici letošnjega leta uvozila 1,6 milijona sodčkov na dan, kar je več kot 50 tisoč sodčkov na dan, kažejo podatki ameriške Uprave za energetske informacije.

V zadnjih tednih je Trump omilil svojo retoriko, izrazil optimizem glede tekočih pogajanj in v torek ponovil, da je Modi "odličen prijatelj".

Podatki vladno podprte fundacije India Brand Equity Foundation kažejo, da je dvostranska trgovina med New Delhijem in Washingtonom v fiskalnem letu, ki se je končalo marca 2025, dosegla rekordnih 132,2 milijarde dolarjev, kar je za več kot deset odstotkov več kot leto prej.