Tiramisu brez kave
Popolna jesenska sladica: recept za tiramisu s hruškami #video
Ko se poletna brezskrbnost počasi umakne in jutra postanejo sveža, narava očara z barvno eksplozijo, ki preobrazi ulice, parke in gozdove v pravo umetnino. V tem prehodnem času, tik preden zapiha zimski veter, najdimo priložnost za umik v toplo zavetje doma in v ustvarjanje v kuhinji. Jesenski plodovi, kot so jabolka, buče in hruške, nas s svojo polnostjo okusov kar kličejo k peki. Mi smo tokrat ustvarjali s hruškami. Te mehke, sočne sadeže pogosto uživamo sveže ali pečene, vse bolj pa navdušujejo tudi v sladicah, kjer dodajo pridih elegance in sezonskega okusa.
Hruške so zaradi svoje nežne teksture in naravne sladkobe idealne za pripravo jesenskih sladic. Letos, ko so drevesa bogato obrodila, je pravi trenutek, da jih vključimo tudi v nekoliko bolj domiselne sladice. Ena takšnih je jesenska različica priljubljenega tiramisuja, brez kave, a s sladkimi hruškami in nežno kremo mascarpone. Rezultat? Sladica, ki vas bo navdušila s preprostostjo priprave in prefinjenim okusom.
Brezčasna klasika, ki vedno navduši
Tiramisu je ena tistih sladic, ki skoraj nikoli ne razočara. Italijanska klasika, znana po svoji preprosti pripravi in bogatem okusu, združuje nežno kremo maskarpone, rahle piškote, namočene v kavi, in pridih kakava. Gre za sladico, ki je hkrati zračna in polnega okusa, elegantna, a povsem domača.
Tiramisu je pogosto prva izbira, ko želimo nekaj prefinjenega, a brez peke in dolgih priprav. Je kot ustvarjen za konce tedna, posebne priložnosti ali pa ga preprosto pripravimo takrat, ko si zaželimo nekaj res dobrega. Čeprav klasični recept navdušuje že desetletja, pa tiramisu ponuja tudi veliko prostora za sezonske preobleke. In eno takšnih je za nas pripravila Urška Fartelj, avtorica bloga 220 stopinj poševno, znana po preprostih, a premišljenih receptih, ki je s to jesensko različico tiramisuja znova pokazala, da lahko tudi klasična sladica dobi popolnoma novo podobo.
Jesenska različica tiramisuja brez kave
V jesenski različici klasična kombinacija kave in kakava naredi prostor toplim, sladkim in sadnim okusom. Namesto kave piškote tokrat prepojimo z domačim hruškovim kompotom. Vse skupaj se plasti s kremo iz maskarponeje, ki ostaja osrčje tiramisuja. Mehka, rahla in ravno prav sladkana, da se okusi lepo prepletejo.
Gre za sladico brez peke, ki jo pripravite vsaj en večer vnaprej, postrežete v kozarčkih, v večji posodi ali kot torto in uživate kot popoln zaključek kosila ali večerje. Z nežno teksturo, sočnostjo hrušk in kremasto lahkotnostjo bo prepričala vse, tudi tiste, ki sicer prisegajo na klasični recept.
Najprej pripravimo domač hruškov kompot
Potrebujemo:
- 4 večje hruške
- palčko cimeta
- sok ½ limone
- 2 žlici rjavega sladkorja
Postopek priprave:
Hruške operemo, olupimo in razpolovimo, z manjšo žličko odstranimo peške, odstranimo muho in pecelj. V posodo damo olupke in polovičke hrušk ter prelijemo z vodo, le toliko, da so hruške pokrite. Dodamo palčko cimeta, sladkor in sok limone.
Ko voda zavre, kuhamo še približno pet minut. Iz posode nato vzamemo polovice hrušk, posodo s tekočino in preostalimi sestavinami pa pustimo na ognju še nekaj minut, nato odstavimo, da se ohladi.
Namig: Hruškini olupki med kuhanjem sprostijo naravno aromo in nežno sladkobo, zato jih vedno dodamo v lonec. Kompot bo tako še bolj okusen in bolj polnega okusa.
V tem času pripravimo kremo
Potrebujemo:
- 6 jajčnih rumenjakov
- 500 g maskarpone sira
- 250 ml smetane za stepanje
- 6 žlic sladkorja
Postopek priprave:
Rumenjake in sladkor stepemo v puhasto kremo. Mešamo z električnim mešalcem na najvišji hitrosti vsaj pet minut, da dobimo dvojno količine rahle kreme. Nato zmanjšamo hitrost in postopoma po žlicah dodajamo sir maskarpone.
Smetano stepemo posebej in jo nato ročno vmešamo v kremo.
Sestavljanje tiramisu torte
Potrebujemo še:
- piškote za tiramisu
- kakav v prahu
- nastrgano čokolado
Postopek priprave:
Piškote namakamo v ohlajenem kompotu in jih zložimo na dno tortnega pekača. Na piškote zložimo hruške, ki smo jih narezali na rezine, in jih posipamo z nastrgano čokolado, čez pa namažemo polovico kreme. Sledi še ena plast piškotov, plast nastrgane čokolade in še kreme. Na koncu posipamo s kakavom v prahu in postavimo v hladilnik, da se okusi prepojijo in sladica dobi čvrsto, kremasto strukturo.
Imate radi tiramisu? Pa hruške? Potem morate poskusiti ta recept.
Jeseni hruške, spomladi jagode: zamenjajte sadje, ohranite čar
Čeprav hruške v tej jesenski različici poskrbijo za toplino in mehkobo okusa, pa tiramisu dopušča še veliko drugih sezonskih preoblek. Ko bo pomlad ponovno obarvala naše kuhinje v svežino in svetlejše tone, lahko preizkusite tudi lahkotnejšo različico s svežimi jagodami. Namesto hrušk uporabite na hitro pokuhane jagode, mascarpone krema pa ostane enako nežna in kremasta.
