Tople jesenske barve in nižje jutranje temperature nas počasi spomnijo, da prihajajo dnevi, ki jih bomo preživeli v zavetju svojih domov. To je tudi čas, ki ga večkrat preživimo v ustvarjalnem vzdušju svoje kuhinje. Vonj sveže pečenih sladic, ki se nežno širi po hiši, ustvarja občutek domačnosti in spodbuja željo po druženju. Prav ta vonj nas spomni na toplino družinskega ognjišča in na trenutke, ko si vzamemo čas drug za drugega ter skupaj uživamo ob dobri hrani.

Foto: Jan Lukanović

Vabimo vas, da se skupaj vrnemo za domači pekarski pult. Naš tokratni navdih je bila prekmurska gibanica, ki slovi po bogatem okusu in sočni teksturi. Ob misli na izdelavo tradicionalne sladice iz Prekmurja se spomnimo na zapleten postopek in posebne kuharske veščine, ki so potrebne za pripravo.

Tokrat bomo pripravili njeno preprostejšo različico, zavitek z okusom prekmurske gibanice, katerega avtorica je Urška Fartelj, ustanoviteljice bloga 220 stopinj poševno. Poleg preproste priprave nas je prepričal z izjemno bogatim okusom, ki spominja na pristno tradicionalno prekmursko sladico.

Foto: Jan Lukanović

Priprava osnovnega vlečenega testa

Vlečeno testo je izjemno vsestransko in ga lahko uporabimo tako za sladke kot slane jedi. Za njegovo domačo pripravo vendarle potrebujemo nekaj ročnih spretnosti. Na začetku je lahko vlečenje testa videti precej zapleteno, a v nekaj poskusih in z vztrajnostjo se tega vsak lahko priuči. Ko enkrat usvojite gladko raztezanje testa, se nikoli več ne vrnete h kupljenemu v trgovini.

Foto: Jan Lukanović Sestavine:

- 300 g moke

- 125 ml mlačne vode

- žlica kisa

- 2 žlici olja

- 1 jajce

- ščepec soli

Priprava testa:

V večji skledi vse sestavine zmešamo z žlico, da se med seboj povežejo. Ko dobimo testo, ki ga lahko oblikujemo z rokami, vse skupaj dobro pregnetemo. Testo mora biti vlažno, a ne lepljivo. Če se nam med gnetenjem lepi na roke, jih pokapamo z nekaj kapljicami olja ali pomokamo testo. Testo oblikujemo v mehko gladko kepo in damo za eno uro počivati v pokrito skledo, ki smo jo pred tem namastili z oljem.

Foto: Jan Lukanović

Ali ste vedeli? Vlečeno testo lahko pripravimo tudi vnaprej in ga hranimo v hladilniku do dva dni. Preden ga uporabimo, naj pol ure stoji na sobni temperaturi, da ga potem lažje oblikujemo.

Foto: Jan Lukanović

Raztegovanje testa

Vlečeno testo je umetnost, ki zahteva čas, potrpljenje in predanost, vendar bo nagrada v obliki okusnih jedi več kot vredna truda. Upoštevajte spodnje nasvete, držite se recepta in se s prakso naučite, kako doseči popolno vlečeno testo. S temi skrivnostmi boste zagotovo navdušili svoje brbončice in tiste, ki bodo uživali v vaših jedeh.

Uporabimo veliko ravno površino, kot je kuhinjska miza. Pokrijemo jo s prtom, to nam bo pomagalo pri zavijanju zavitka. Dobro ga pomokamo in nanj položimo testo. Pomokamo testo in ga na začetku zvaljamo do debeline nekaj milimetrov. Med tem ves čas pazimo, da sta tako testo kot prt dovolj pomokana.

Foto: Jan Lukanović

Glavno vlogo pri pripravi testa, poleg moke in mlačne vode, odigrajo naše roke, medtem ko ga raztegujejo. Mi smo dodali tudi žlico jabolčnega kisa, ki naj bi poskrbela za večjo elastičnost in tako lažje raztegovanje. Foto: Jan Lukanović Ko je testo na tanko razvaljano, ga previdno z obema rokama obrnemo, pri čemer ga za trenutek zadržimo visečega v rokah, kar poskrbi za dodatno raztezanje. Foto: Jan Lukanović Nato ga z dlanmi ob spodnji strani nežno in enakomerno raztezamo od sredine navzven toliko časa, da je videti prosojno. Če testa ne razvlečemo dovolj na tanko, bo pečena skorja zavitka trda in bo med rezanjem lahko popokala. Potrebna je potrpežljivost, saj je potrebno večkratno raztegovanje, da dosežemo želeno debelino. V tako razvlečeno testo nanesemo poljuben nadev.

Foto: Jan Lukanović

Različni nadevi, ki se povežejo v čudovito harmonijo okusov

Originalna prekmurska gibanica je razkošna in slastna sladica zaradi številnih nadevov, ki ji dajejo bogat razpon vonjev in okusov. Vse te nadeve bomo uporabili tudi v našem zavihku. Sam postopek priprave zavitka je precej bolj preprost, a po okusu nič manj bogat.

Sestavine za nadev:

Foto: Jan Lukanović - 500 g skute

- 5 večjih jabolk

- 12 žlic mletih orehov

- 12 žlic maka

- 1 lonček kisle smetane

- 1 lonček jogurta

- ½ dl olja

- 18 žlic sladkorja AGRAGOLD

- sok ene limone

- 1 žlica cimeta

- sladkor v prahu za posip

Priprava nadevov:

Skuti dodamo jogurt in tri žlice sladkorja ter na grobo premešamo. Očiščena jabolka naribamo in pokapamo z limoninim sokom. Jogurtu dodamo olje, ta zmes bo poskrbela za hrustljavo zlato zapečeno skorjo.

Foto: Jan Lukanović

Sestavljanje zavitka:

Tanko razvlečeno testo najprej pomažemo z jogurtom, ki smo mu primešali olje. Ob vseh robovih pustimo vsaj deset centimetrov praznega prostora za lažje zavijanje, ob zgornjem robu lahko tudi več. Nato po tem vrstnem redu dodajamo nadev: z žlico enakomerno potresemo mak in sladkor, dodamo skutino zmes, orehe, naribana jabolka ter spet posladkamo, na koncu potresemo še žlico cimeta.

Ko testo premažemo z vsemi nadevi, na levi in desni strani testo prepognemo. Zavihamo še spodnjo stran zavitka ter prt povlečemo navzgor in stran od sebe, da se zavitek z njegovo pomočjo zavije.

Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Zavitek položimo v dobro namaščen pekač in ga pečemo na 180 stopinjah Celzija od 45 minut do ene ure. Vmes preverimo in ga po potrebi pokrijemo s papirjem za peko, da se zgornja plast testa ne zažge.

Foto: Jan Lukanović

Preden zavitek postrežemo, ga nekoliko ohladimo in posujemo s sladkorjem v prahu.

Foto: Jan Lukanović

Vsestransko testo, ki je primerno tako za sladke kot slane nadeve

Vlečeno testo lahko uporabimo pri različnih nadevih – od najbolj klasičnega jabolčnega do borovničevega, skutinega in različnih slanih nadevov. V nadaljevanju predstavljamo slasten recept z značilno jesensko sestavino.

Foto: Shutterstock

Sestavine:

- 1 kg naribane buče

- 10 žlic sladkorja oz. po okusu

- maslo

- 5 žlic drobtin

- cimet

Priprava:

Namesto jabolk lahko zavitek nadevamo z bučkami. Postopek priprave je enak. Uporabimo lahko katerekoli jedilne buče in bučke. Očistimo jih, odstranimo koščice, po potrebi olupimo in naribamo. Posladkamo jih in pustimo stati pol ure, da odteče odvečna voda. Na maslu prepražimo drobtine, jih zamešamo v bučke in nadevamo zavitek. Potresemo s cimetom in po želji dodamo rozine. Vse skupaj zavijemo ter premažemo po vrhu z mešanico jogurta in olja, da dobimo hrustljavo zlato skorjo.

Foto: Shutterstock

Na enak način lahko pripravimo zavitek iz spodnjih sestavin:

- 1 kg razkoščičenih sliv

- 5 žlic sladkorja AGRAGOLD oz. po okusu

- maslo

- 5 žlic drobtin

- cimet