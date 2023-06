Domače pecivo s slastnimi sadeži, ki se kar stopi v ustih #video

Kadar bi radi pripravili preprosto pecivo, ki je primerno tudi za pogostitev ali posladek ob čaju, je sadna pita vedno zelo dobra izbira. Pravzaprav je to ena najbolj sočnih in dobrih poletnih pit, ki jih lahko pripravimo s sezonskim sadjem.

Pito lahko pripravimo iz krhkega ali umešanega testa, ki je še posebej rahlo, pita s slastnimi marelicami pa se kar stopi v ustih. Z dodatkom mandljevih lističev poskrbimo za hrustljav dodatek.

Marelična pita spada med osnovne recepte, ki jih lahko pripravijo tudi začetniki.

Peka dišečega peciva nam vedno pričara prijetno vzdušje v kuhinji. Zdaj nas je narava obdarila z marelicami, ki jih lahko porabimo tudi za pripravo različnih vrst peciva.

Skupaj z dijakinjo Manco Rehberger z Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled smo se prepustili ustvarjanju v šolski kuhinji v blejskem hotelu Astoria. Tam se študenti gostinstva učijo vseh kuharskih, slaščičarskih in drugih kulinaričnih veščin, s katerimi bodo svojim bodočim gostom predstavili slovenske gurmanske posebnosti. Veliko študentov že med študijem nabira izkušnje v različnih restavracijah in slaščičarnah, tudi Manca, ki končuje drugi letnik šolanja.

Osnovni nasveti za pripravo sočne pite

Foto: Ana Kovač

Osnova umešanega testa so maslo, sladkor in jajca ter moka. Za bolj rahlo testo smo mu dodali pecilni prašek.

Pri umešanem testu je pomembno, da delamo z zelo mehkim maslom in da ga dolgo časa stepamo z električnim mešalnikom. Tudi jajca naj bodo ogreta na sobno temperaturo.

Vedno vmešamo vsako jajce posebej. Novo dodamo šele, ko je prejšnje res dobro premešano v kremo.

Model za pite izdatno namažemo z maslom in posipamo z moko.

Moko moramo nujno presejati. Če imamo v receptu tudi pecilni prašek, ga presejemo skupaj z moko, da se oboje dobro premeša. Na ta način moko prečistimo, odstranimo grudice in moko prezračimo, kar pomaga, da je testo bolj rahlo.

Izbiramo sezonsko, zrelo in sveže sadje. Mi smo izbrali marelice, lahko pa bi poskusili tudi z jagodami, malinami, borovnicami, jabolki, breskvami, češnjami ali rabarbaro. Posebej okusne so tudi skutine pite z različnimi dodatki. Preden marelice mariniramo v sladkorju in cimetu, poskusimo, kako sladke so, da bomo uporabili ravno pravo količino sladkorja. Sadnemu nadevu lahko dodamo malce limoninega soka, da sadje ohrani svetlo barvo. Cimet in vaniljev ekstrakt pa, čeprav ju ne čutimo kaj preveč, poskrbita za malce kompleksnosti in globine v okusih.

Če nimamo svežega sadja, lahko uporabimo zmrznjenega ali vloženega, le da moramo paziti, da sadje res dobro odcedimo.

Recept: Marelična pita z umešanim testom

Foto: Ana Kovač

Sestavine za 28-centimetrski pekač:

4 jajca

200 g mletega sladkorja AGRAGOLD

250 g moke

200 g masla

pecilni prašek

2 žlički vaniljevega ekstrakta

limonina lupinica

400 g svežih marelic

sladkor AGRAGOLD za mariniranje sadja

žlička cimeta

mandljevi lističi za posip

Priprava:

Marelice očistimo in odstranimo peške, narežemo jih na koščke.

Maslo že nekaj ura pred pripravo vzamemo iz hladilnika, da se res lepo zmehča. Skupaj s sladkorjem v prahu AGRAGOLD in vaniljevim ekstraktom ga penasto umešamo. Mešamo približno deset minut.

Ko zmes naraste, počasi začnemo dodajati jajca – vsako posebej. Na masleno zmes presejemo moko, pomešano s pecilnim praškom, in dodamo še limonino lupinico. Testo zlijemo v dresirno vrečko.

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Dve tretjini mase na tanko razmažemo po pekaču za pito. Pekač postavimo v pečico za nekaj minut, da testo malo porjavi. Nato na pečeno testo potresemo sadje s sladkorjem. S preostalim testom čez sadje nabrizgamo mrežo. Ko se testo malo zapeče, ga posujemo z mandljevimi lističi. Pečemo še nekaj minut, da se tudi mandlji malce zapečejo.

Še vroča marelična pita bo odlična s kepico vaniljevega sladoleda.

Foto: Ana Kovač