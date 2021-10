Vse, kar potrebujete to jesen: slasten kolač s sočno kremo #video

Ko se oktobra začne spreminjati barva listja in z dreves odpadejo prve kostanjeve ježice, vemo, da je čas za slastne jabolčne sladice. Na voljo imamo tisoč in en recept za različne zavitke, mafine, kolače in pite.

Jabolčne pite naj bi bile "ameriški izum", ki ima svoje začetke v času, ko so jabolka zašla na novo celino. Dobrota se je dobro prijela povsod po svetu in tudi mi obožujemo jabolčne pite ter kolače vseh vrst. Foto: Jan Lukanović

Tokrat vas vabimo, da se nam pridružite pri ustvarjanju v kuhinji s sladkorjem AGRAGOLD. Za uverturo v letošnjo jesen smo izbrali slastni jabolčni kolač s kremo iz sira maskarpone. Osnova je takšna kot za pite, ki pa smo jo obogatili še s slastno kremo, da bo kolač še bolj sočen.

Recept je primeren tudi za popolne začetnike, saj je preprost in uspeh zagotovljen. Še največ dela boste imeli z rezanjem jabolk in natančnim polaganjem rezin na vrh kolača. Videz pri tem kolaču sicer ni najpomembnejši, a je vseeno v veselje ponuditi lepo dekorirano slaščico.

Hrustljava in krhka skorjica ter sočna krema, ki povezuje skorjico s slastnimi jabolčnimi rezinami na vrhu – kaj je lepšega za popoldansko sladkanje? Mogoče še kepica sladoleda na vrhu.

VIDEO:

Pri izbiri pravih jabolk za jabolčno pito ni pravega odgovora. Izbrati moramo takšna jabolka, ki se med peko ne spremenijo v kašo, in takšna, ki so ravno prav sladka in čim manj trpka. Zlati delišes, gala, granny smith, honeycrisp ali jonagold so odlična čvrsta jabolka, ki s peko dobijo še boljši okus. Granny smith se zares dobro obnesejo med peko, ohranijo obliko in čvrstost, medtem ko so jabolka zlati delišes bolj sladkega okusa. Če so jabolka zelo čvrsta, jih pred peko narežemo zelo na tanko, da se lažje zmehčajo. Zaradi dekorativnega učinka jih mi nismo lupili, lahko pa jih seveda olupite. Za pekač premera 28 centimetrov smo porabili približno šest jabolk.

Da bo kolač zares hrustljav, ga je bolje peči v kovinskem pekaču, ker se hitreje segreje kot v steklenem ali keramičnem.

Hitri nasveti za gladko peko Mogoče se lahko kdo "ustraši" krhkega testa za pito. Poskusite po našem receptu in zagotovo vam bo uspelo. Foto: Jan Lukanović Testo vedno pripravimo vsaj eno uro pred načrtovano peko, da se v hladilniku spočije in se sestavine povežejo med seboj. Za pripravo krhkega testa uporabljamo sladkor v prahu, ki se najlepše poveže z margarino in moko. Kremo naredimo tik pred peko, da se ne sesede, jabolka pa pred peko pokapljamo z limonovim sokom, da ne porjavijo. Kolač na koncu potresemo z mandljevimi lističi in kolač za dodatnih pet minut postavimo v vročo pečico, da se lističi rahlo zapečejo in dobijo značilno aromo. Skrivnost odličnega jabolčnega kolača je tudi v rjavem sladkorju AGRAGOLD, ki ga posujemo po jabolčnih rezinah. Sladkor se med peko karamelizira in poskrbi za dodatno veselje.

Jabolka in slastna krema s sirom maskarpone Foto: Jan Lukanović

Sestavine:

ZA TESTO:

Foto: Jan Lukanović

100 g mletega sladkorja AGRAGOLD

80 g margarine

1 jajce

1 vaniljev sladkor

pol pecilnega praška

2 žlici kisle smetane

ZA NADEV:

Foto: Jan Lukanović

70 g sladkorja AGRAGOLD

1 vaniljev sladkor

250 g sira maskarpone

10 g koruznega škroba

limonina lupina

ščepec soli

6 jabolk

rjavi sladkor AGRAGOLD

cimet

mandljevi lističi

sladkor v prahu AGRAGOLD

PRIPRAVA:

Za pite in kolače se v krhko testo doda margarina, za piškote in drugo drobno pecivo pa maslo. Delamo s hladno margarino oziroma maslom. Foto: Jan Lukanović

Za testo najprej v veliki skledi zmešamo moko, hladno margarino in sladkor v prahu. Dodamo jajce, vaniljev sladkor, pecilni prašek in kislo smetano. Hitro vgnetemo krhko testo in ga zavijemo v folijo ter za eno uro postavimo v hladilnik.

Medtem pripravimo kremo. Z mešalnikom penasto umešamo jajca in sladkor. Z lopatko ali metlico vmešamo sir maskarpone, vaniljev sladkor, škrob, limonino lupino in ščepec soli.

Iz hladilnika vzamemo testo ter ga na pomokani deski razvaljamo. Lažje ga bomo razvaljali, če testo posujemo z moko. Navijemo ga na valjar in ga previdno položimo v dobro pomaščen pekač. Rob, ki visi čez pekač, porežemo z nožem. Testo v pekaču večkrat prebodemo ga z vilicami, da se med peko ne naredijo mehurji.

Testa ni treba posebej peči. Nadevamo ga s kremo in ga spečemo. Foto: Jan Lukanović

Testo nadevamo s kremo in pečemo 20 minut pri 170 stopinjah Celzija.

Foto: Jan Lukanović

Medtem operemo in narežemo jabolka ter jih pokapljamo z limonovim sokom. Napol pečen kolač lično obložimo z rezinami jabolk, lahko v obliki spirale ali strešnikov, nato pa po njem posujemo z rjavim sladkorjem in cimetom.

Pečemo še dodatnih 20 minut.

Na koncu posujemo še mandljeve lističe in še za pet minut postavimo v pečico, da lističi porjavijo. Ko je pečeno, potresemo sladkor v prahu AGRAGOLD.

Foto: Jan Lukanović