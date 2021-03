Njeno veličanstvo: šarlota z jagodami

Ko se spomladi začne prebujati narava in nas vedno bolj vleče na prosto, je čas za sladico, ki pooseblja veselje do življenja, zato jo lahko letos ponudimo tudi na velikonočno pogrnjeni mizi. Seveda se je bodo vsi razveselili ob katerikoli priložnosti, a nam se je zdelo, da bi bila prava izbira za letošnjo velikonočno pojedino.

Slastna šarlota, ki je na prvi pogled videti kot razigrana kraljična, je pravzaprav preprosta tortica, ki sicer zahteva malce predpriprave, a je rezultat tako ljubek, da se je vredno potruditi. Šarlota je atraktivna tortica, ki se je drži rahel retro pridih, a ima zelo kraljevsko osebnost. Pravijo ji tudi kraljevska šarlota.

Pod "pokrovom" iz biskvitne rolade se skriva rahla krema, ki nas popolnoma očara s svojo nežno strukturo, naša šarlota pa skriva še presenečenje – narezane sveže jagode, ki poskrbijo za svežino in dodaten okus.

VIDEORECEPT:

Nekaj nasvetov, ki nam pridejo prav pri pripravi šarlote:

1. Izdelava biskvita je na prvi pogled videti otročje lahka. Saj tudi je, če upoštevamo nekaj nasvetov izkušenih mojstric. Vzamemo jajca za peko, ki so bolj rumene barve in malce večja. Nujno jih pustimo čez noč na pultu, da so pri pripravi sobne temperature. Ko jih z električnim mešalnikom stepamo skupaj z jajci, vrtimo metlice vedno v eno in isto smer. Pekač obložimo s papirjem za peko, ki ga čisto narahlo premažemo z oljem, da bomo potem lažje odstranili biskvit s papirja. Pečemo osem minut, mogoče kakšno sekundo več, če imamo pečico, ki drugače dela.

2. Izdelava rulade. Za našo šarloto smo naredili dve ruladi. Biskvit ohladimo kar na pekaču in ga ohlajenega odstranimo s papirja. Če ga nismo preveč spekli, bo lepo prožen in ga bomo z lahkoto odstranili in zavili. Če ga preveč zapečemo, se presuši in ga težko zavijemo, lahko popoka. Marmelado enakomerno namažemo in tesno zavijemo. Režemo z ostrim nožem, še bolje se obnese nož za kruh.

3. Izdelava torte. Ruladice polagamo v s folijo obloženo posodo. V obloženo posodo zlijemo kremo in na vrh spet položimo ruladice. Na koncu moramo vse skupaj dobro potlačiti, da krema prodre v prazna mesta med ruladami. Pokrijemo, obtežimo in damo hladit čez noč, da se vse skupaj lepo strdi in da se okusi povežejo.

Recept

Sestavine za dva biskvita:

8 jajc

24 dag sladkorja AGRAGOLD

20 dag gladke moke

žlička pecilnega praška

jagodna marmelada

Krema:

50 dag sira maskarpone

pol litra sladke smetane

4 jedilne žlice sladkorja AGRAGOLD

1 zavojček želatine v prahu

2 jedilni žlici kisle smetane

1 zavojček utrjevalca za smetano

pol kilograma svežih jagod

sladkorni prah AGRAGOLD

Priprava:

BISKVIT: Za biskvit jajca penasto zmešamo s sladkorjem. Mešamo vsaj pet minut, da lepo naraste in dobi bledo rumeno barvo. Dodamo moko in pecilni prašek. Premešamo in vlijemo v dva pekača, obložena s papirjem za peko. Pečemo osem minut na 180 stopinjah Celzija.

Biskvit ohladimo. Namažemo z jagodno marmelado in zvijemo v rulado.

KREMA: Za kremo z električnim mešalnikom zmešamo maskarpone in sladkor.

Posebej stepemo smetano in ji dodamo utrjevalec za smetano ter želatino v prahu. Vmešamo še dve žlici kisle smetane. Smetano dodamo maskarponeju in v kremo vmešamo še narezane jagode.

SESTAVLJANJE TORTE: Stekleno skledo obložimo s plastično folijo. Rulado narežemo na tanke rezine in obložimo skledo. Vlijemo jagodno kremo. Na vrh naložimo še eno plast rulade. Pokrijemo s folijo in narahlo potlačimo.

Šarloto ohladimo, lahko kar čez noč. Ko je šarlota dobro ohlajena, jo stresemo iz sklede na krožnik. Lahko jo okrasimo s koščki sadja, smetano in borovnicami. Na koncu za piko na i posujemo še s sladkornim prahom AGRAGOLD.