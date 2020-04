Velikonočna kraljica na več načinov

Foto: Getty Images

Orehova potica je stalnica na slovenskih velikonočnih mizah in pogosto se pri zajtrku znajde tudi več kot samo ena. Klasična orehova je skoraj "must have" svečanega zajtrka, čeprav so tudi druge različice prav nič manj cenjene.

In čeprav ste morda dolgo mislili, da je peka potice izjemno zahtevna, pa si boste z našo pomočjo hitro premislili. Sledite spodnjemu receptu za orehovo potico in svojim najbližjim pričarajte edinstveno velikonočno doživetje.

Sestavine:

TESTO:

1 kg moke,

1 kvas,

6 rumenjakov,

8 dag sladkorja Agragold,

8 dag masla,

limonina lupinica,

ščepec soli,

0,5 dcl ruma,

1 vaniljev sladkor,

4–5 dcl toplega mleka.

NADEV:

80 dag zmletih orehov,

10 dag sladkorja Agragold,

2 dcl toplega mleka,

10 dag rozin,

sneg iz 6 beljakov.

Sladkor v prahu Agragold za posip

Postopek:

Moko presejemo v skledo in vanjo naredimo vdolbino, v katero stresemo kvas, sladkor in nekaj žlic toplega mleka. Pokrijemo za deset minut in počakamo, da kvas vzhaja, nato dodamo vse preostale sestavine in najprej premešamo (lahko si pomagamo tudi z električnim mešalnikom), nato pa še pregnetemo.

Testo je na dotik mehko in se ne prijemlje rok. Sledi čas za vzhajanje, testo pokrijemo in počakamo približno eno uro.

Vmes pripravimo nadev: v zmlete orehe vmešamo sladkor in vroče mleko ter dobro premešamo. Počakamo, da se masa ohladi, in vanjo nato vmešamo sneg šestih beljakov. Maso rahlo premešamo in jo nato na debelo pomažemo po dobro razvaljani potici. Nadev popestrimo z namočenimi rozinami in jo dobro, na tesno zvijemo.

Postavimo jo v namaščen pekač in z dolgo leseno palčko preluknjamo vse do dna posode. Potico še za 15 minut pokrijemo, da še nekoliko vzhaja. Preden jo postavimo v pečico, ki smo jo predhodno segreli na 170 stopinj Celzija, jo premažemo še z razžvrkljanim jajcem. Pečemo približno eno uro.

Pečeno potico pokrijemo in po desetih minutah iz pekača zvrnemo na pladenj ali krožnik ter dobro pokrijemo. Ko je potica dobro ohlajena, ji dodamo še zadnjo piko na i – zasnežimo jo z rahlim sladkorjem v prahu Agragold.

Če se nagibate k drugačnim velikonočnim okusom, smo vam pripravili še recepte za tri različne vrste nadevov, ki lahko nadomestijo klasičnega orehovega. Vzemite zgornji recept za pripravo testa in izberite svojo najljubšo različico potice.

Kokosov nadev

750 ml sladke smetane,

60 dag kokosove moke,

15 dag kakava,

3 dag sladkorja Agragold,

4 večja jajca.

Jajca in sladkor dobro premešamo in maso nato vmešamo v zavrelo sladko smetano. Dodamo kokos in kakav. Vse sestavine dobro premešamo in nadev na debelo premažemo po razvaljani potici.

Makova potica

600 g maka,

6 dcl mleka,

100 g masla,

4 žlice drobtin (krušne ali piškotne),

1 vaniljev sladkor,

4 jajca,

180 g sladkorja Agragold.

V posodi premešamo zmehčano maslo, drobtine in dva rumenjaka. V zavreto mleko vmešamo mak in pri tem pazimo, da se mak ne prime posode. Po nekaj minutah vanj vmešamo še jajčno zmes.

Iz štirih beljakov naredimo sneg, ki ga nežno vmešamo v nadev.

Pehtranova potica

250 g masla,

200 g kisle smetane,

200 g skute,

200 g sladkorja Agragold,

3 jajca,

100 g drobtin,

30 g suhega pehtrana.

Skuto, kislo smetano, sladkor in jajca zmešate in dodate polovico pehtrana. Na razvaljano testo posujete drobtine, razmažete in posujete še z drugo polovico pehtrana.

Nimate vseh sestavin? "Ni panike!"

Če nimate vseh sestavin za tradicionalno orehovo potico, si lahko priredite izvirne okuse z dvema alternativama. Okus ni čisto enak, je pa dovolj podoben, da vam bo lahko pričaral velikonočno domačnost.

Če je v vaši trgovini zmanjkalo kvasa, predlagamo, da poskusite pripraviti orehove polžke iz listnatega testa. To je najboljši približek izvirniku.

Sestavine:

250 g kupljenega listnatega testa,

250 g zmletih orehov,

2 dcl sladke smetane,

3 žlice sladkorja Agragold,

pest namočenih rozin,

2 beljaka,

1 jajce za premaz,

sladkor v prahu Agragold za posip.

Priprava:

V orehe vmešate sladkor in vročo smetano. Ko se masa ohladi, dodate še sneg dveh beljakov.

Testo nekoliko razvaljamo in obložimo z orehovim nadevom. Potresemo z namočenimi rozinami in ga dobro zvijemo v rulado. Narežemo na 1–2 centimetra debele kolute.

Postavimo na pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko, in jih premažemo z razžvrkljanim jajcem. Pečemo 15–20 minut na 180 stopinjah Celzija. Še tople potresemo s sladkorjem v prahu.

Kuhana sladica, ki ima posebno vlogo v slovenski kulinariki. Takoj boste pozabili, da ne jeste prave potice.

Sestavine:

500 g kupljenega vlečenega testa,

300 g zmletih orehov,

1,5 dcl sladke smetane,

120 g sladkorja Agragold,

2 jajci,

vaniljev sladkor.

Zmlete orehe prelijemo z vrelo sladko smetano in premešamo. Ko se masa ohladi, dodamo še dva rumenjaka in sladkor. Na koncu rahlo vmešamo še sneg dveh beljakov.

Testo razvaljamo, če je treba, ga nekoliko zmočimo z vodo, da se bo lažje razvaljalo. Nadev enakomerno premažemo in testo na tesno zavijemo v štrukelj.

Štrukelj zavijemo v aluminijasto folijo, ki smo jo premazali z maslom. Postavimo v krpo in kuhamo na počasnem ognju od 30 do 40 minut.

Serviramo ga tako, da ga narežemo na rezine in zabelimo po želji.

