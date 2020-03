Bolj enostavno ne gre: kremna rezina v kozarcu #recept

Sladko, ljubko in nadvse praktično darilo, ki ga pripravite sami in to brez zahtevnega kuharskega predznanja? Predstavljamo vam darilo, ob katerem bo vsaka ženska zaploskala od navdušenja. Posladkajte ji dan žena s slastno kremno rezino v kozarcu.

Naj bo darilo za dan žena letos v znamenju sladkanja. Preverite, kako pripraviti priljubljeno kremno rezino nekoliko drugače:

Foto: Jan Lukanović Sestavine:

Listnato testo

0,5 litra mleka

4 rumenjaki

10 dag sladkorja Agragold

4 žlice ruma

5 dag jedilnega škroba

vaniljev sladkor

0,5 l smetane za stepanje

Priprava:

Listnato testo razvaljamo. Polovico testa uporabimo za oblikovanje modelčkov, ki jih bomo potrebovali za dekoracijo, drugo polovico pustimo. Pečemo v pečici, dokler se testo ne obarva v zlato rumeno barvo.

Poiščite svoj najljubši model za piškote. Boste njen kozarček okrasili s srčkom ali z zvezdico?

Medtem pripravimo kremo: v posodi najprej dobro premešamo rumenjake in sladkor. Dodamo rum, vaniljev sladkor in vroče mleko. Na koncu v kremo primešamo še jedilni škrob.

Kremo vlijemo v kozico in na srednjem ognju mešamo z metlico ter pri tem pazimo, da ne nastanejo grudice. Ko se krema zgosti, jo precedimo skozi cedilo, pokrijemo s prozorno folijo in postavimo v hladilnik. Ko se ohladi, vanjo vmešamo stepeno sladko smetano – na ta način bo krema bolj rahla.

Izbrali smo kozarce, ki jih lahko lepo zapremo in varno odnesemo do naše obdarjenke. Foto: Jan Lukanović Pripravimo kozarčke. Vanje najprej nadrobimo ohlajeno listnato testo. Sledi debel sloj slaščičarske kreme, ki jo vbrizgamo s kuhinjsko brizgalko. Nato vbrizgamo še stepeno smetano.

Na koncu sledi še vaš unikaten ustvarjalni zaključek, ko lahko svoj lonček dekorirate tako, kot se vam zdi, da bo vaši obdarovanki najbolj všeč. Mi smo lončku dodali piškotek iz listnatega testa in ga nežno posuli s puhastim sladkorjem v prahu.

Zgodba o kremni rezini naj bi se začela pred več kot 75 leti v Domžalah, nekateri pa njen nastanek povezujejo z avstro-ogrsko kulinariko. Nedvomno pa velja za eno najbolj priljubljenih sladic v Sloveniji.

Ko sladkanje postane najboljše darilo

Kremna rezina je zelo priljubljena sladica, ki se je v domači kuhinji kar nekoliko izogibamo, saj je na prvi pogled videti zelo zapletena za pripravo. Danes smo dokazali ravno nasprotno. Če jo "razstavite" in postrežete v kozarcu, postane še preprostejša. Še lažje jo tudi pojemo: z žličko ali celo s pomočjo listnatega okraska.

Svojo rezino smo pripravili v prosojnih kozarčkih s pokrovom, da jih lahko lažje zapremo, zavijemo s pentljo in odpeljemo na pot. Ne omejujte se zgolj z našo idejo, svojo "kremšnito" lahko vbrizgate v najrazličnejše posodice, ki so lahko tudi edinstven dodatek za darilo.

Ali ste vedeli? Dan žena so prvič praznovali 28. februarja 1909 v ZDA. Leto pozneje so na mednarodni konferenci odločili, da se uvede dan žensk. Že leta 1911 so ga 19. marca prvič uradno praznovali v Nemčiji, Švici, Avstriji in na Danskem. Šele leta 1977 je generalna skupščina organizacije združenih narodov sprejela resolucijo, s katero je tudi uradno 8. marec postal mednarodni dan žena.

Naj bo dan žena v znamenju pravega prijateljstva. Posladkajte ga z doma pripravljeno sladico. Foto: Getty Images

Za prijateljico, ženo ali …

Dan žena je praznik, kjer se spominjamo na ženske in na njihovo vlogo v družbi. Je tudi dan, ko si lahko vsaka vzame nekaj minut zase in, zakaj pa ne, druženje s svojimi prijateljicami.

Drage dame, na ta dan si lahko vzamete čas zase in za druženje s svojo najbližjo žensko družbo. Naj postane to vaša nova tradicija, ko boste lahko prosto razpravljale, klepetale, se razvajale, družile in nenazadnje sladkale. Vaša domača rezina lahko postane poklon vašemu prijateljstvu in nenazadnje tista češnja na tortici, ki bo najbolje sklenila vaš popoln ženski dan.

Ne glede na to, kako se boste poklonili svojim najbližjim ženskam in s čim jih boste razveselili, je pomembno predvsem eno – da jim sporočite, kako so edinstvene.

Za mamico ... sladko darilo je vedno prava izbira. Foto: Getty Images

Naj bo to popolno darilo za mamo

Konec marca nas čaka še en pomemben dan, ki ga posvetimo prav posebnim ženskam – našim mamam. S šopkom rož, voščilnico in letos še z doma pripravljeno sladico, ki ji bo sporočila samo eno – "si najbolj sladka mamica na svetu".